Devisen: Eurokurs gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1238 US-Dollar gehandelt. Am frühen Mittwochabend hatte der Euro noch unter der Marke von 1,12 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1193 (Dienstag: 1,1215) US-Dollar festgesetzt.

Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank hat den Dollar belastet. Zwar signalisierte die Fed eine Leitzinsanhebung für die nächste Sitzung im Juni. Diese war jedoch an den Finanzmärkten erwartet worden. Klare Hinweise für das Vorgehen danach gab es jedoch nicht.

Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss seien sich nach zuletzt enttäuschenden Daten uneins über den weiteren Inflationsausblick, kommentierte Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank. So hätten einige wenige Mitglieder die Befürchtung geäußert, dass die Inflationsentwicklung keine Fortschritte mehr mache. Sollte die Inflation weiterhin nur "schmerzhaft langsam" steigen, könnte die Zahl der Skeptiker in der Fed wachsen, so Nguyen. Das Potenzial für einen steigenden Dollar sei daher beschränkt.

Wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt in einigen europäischen Ländern ist der Handel dünner als sonst. Am Nachmittag könnten in den USA noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe den Markt bewegen./jsl/stb