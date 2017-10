Devisen: Eurokurs gibt im US-Handel weiter nach - Knapp über 1,17 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im US-Handel weiter gesunken. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1704 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1742 (Mittwoch: 1,1787) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8516 (0,8484) Euro.

Experten zufolge drückt die Katalonien-Krise auf den Eurokurs. Die Anleger seien mit einem gestiegenen politischen Risiko konfrontiert, was die Gemeinschaftswährung schwäche, sagte Adam Cole, Währungsexperte bei der Investmentbank RBC Capital Markets.

Hinzu kam, dass besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA zugleich den Dollarkurs stützten. Sowohl die Auftragseingangsdaten für die US-Industrie im Monat August als auch die aktuellen Jobdaten waren besser als erwartet ausgefallen./ck/he