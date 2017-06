Devisen: Eurokurs im US-Handel wenig bewegt - Pfund etwas erholt von Kursrutsch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag vergleichsweise wenig bewegt vom Ausgang der britischen Parlamentswahlen gezeigt. Im US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,1197 US-Dollar etwas mehr als im späten europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1176 (Donnerstag: 1,1229) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8948 (0,8906) Euro gekostet.

Härter traf die Wahlschlappe der konservativen britischen Regierungschefin Theresa May, die nun eine Minderheitsregierung unter Duldung der nordirischen Democratic Unionist Party bilden will, die heimische Währung: Das Pfund rutschte gegenüber dem Euro bis auf 1,1287 Euro ab und erreichte so den tiefsten Stand seit November 2016 - zuletzt zeigte sich der Kurs mit 1,1367 Euro aber wieder etwas erholt./gl/he