Devisen: Eurokurs kaum bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag keine großen Veränderungen erlebt. An den wichtigsten europäischen Börsen wird erst am Dienstag wieder gehandelt, das Handelsvolumen war Marktteilnehmern zufolge entsprechend niedrig. Enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten sorgten vor diesem Hintergrund nicht für Bewegung.

Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0645 US-Dollar und damit in etwa soviel wie am Freitag. Vor dem Osterfest war der Dollar am Mittwoch nach den Aussagen von US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit der Zeitung "Wall Street Journal" zu allen anderen wichtigen Währungen gefallen. Trump hatte die amerikanische Währung als zu stark bezeichnet. Am Donnerstag setzte dann nach guten US-Konjunkturdaten eine Gegenbewegung ein./he