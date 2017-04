Devisen: Eurokurs legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen Mittag mit 1,0620 US-Dollar gehandelt. Am Morgen war der Euro noch bis auf 1,0579 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0578 Dollar festgesetzt.

Verantwortlich für die Kursgewinne war laut Händlern eine neue Umfrage zu den französischen Präsidentschaftswahlen. Nach einer Erhebung des Meinungsforschungsinstitut Opinionway hat der proeuropäische Kandidat Emmanuel Macron seinen Vorsprung gegenüber der Kandidatin des Front National, Marine Le Pen, im möglichen zweiten Wahlgang ausgebaut. Beide gelten als die wahrscheinlichen Kandidaten für den zweiten Wahlgang.

Zudem haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten überraschend deutlich aufgehellt und sind auf den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen. Auch für die Eurozone insgesamt zeigten sich die Finanzexperten zuversichtlicher./jsl/bgf/jha/