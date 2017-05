Devisen: Eurokurs leicht im Minus nach US-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch nach dem US-Zinsentscheid leicht gesunken. Nachdem die Notenbank Fed ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert beließ, kostete die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel zuletzt 1,0900 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Zinsentscheid. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0919 (Dienstag: 1,0915) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9158 (0,9162) Euro.

Börsianer sahen in den Begleitaussagen der Fed eher eine leichte Stütze für den US-Dollar als für den Euro, auch wenn sie darin nur wenig Neuigkeitswert fanden. Die Notenbank hatte die Tür für eine Zinserhöhung im Juni weiterhin offen gehalten, ohne jedoch ein eindeutiges Signal abzugeben. Die wirtschaftliche Entwicklung rechtfertige eine "graduelle" Anhebung des Leitzinses, hieß es von Seiten der Währungshüter.

Zuvor hatten schon Konjunkturdaten von beiden Seiten des Atlantiks die Märkte beschäftigt. Während in den USA der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im April überraschend deutlich gestiegen war, kamen auch aus dem Euroraum solide Daten. Das Statistikamt Eurostat meldete für das erste Quartal ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent zum Vorquartal./jsl/tih/he