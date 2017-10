Devisen: Eurokurs reagiert kaum auf Spanien-Krise

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1757 US-Dollar und damit etwas mehr als in der vergangenen Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1753 Dollar festgesetzt.

Der Euro hat damit kaum auf die Entscheidung der Regionalregierung Kataloniens reagiert, sich von Spanien abspalten zu wollen. Deren Regierungschef Carles Puigdemont hatte angekündigt, noch diese Woche spätestens jedoch Anfang nächste Woche die Unabhängigkeit ausrufen zu wollen. König Felipe von Spanien hatte am Dienstagabend in einer TV-Ansprache die Lage als sehr ernst bezeichnet und die Einheit des Landes beschworen.

Ein Anstieg der Unternehmensstimmung in der Eurozone konnte den Kurs des Euro am Vormittag ebenfalls nicht nennenswert bewegen. Im weiteren Handelsverlauf könnten Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den USA für neue Impulse sorgen. Außerdem richtet sich das Interesse auf Daten vom US-Arbeitsmarkt , die am Nachmittag auf dem Programm stehen./oca/jkr/jha/