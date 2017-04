Devisen: Eurokurs wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag in einem impulsarmen Handel wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung stieg am Nachmittag nur kurzzeitig über 1,06 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,0592 Dollar gehandelt. Der Kurs lag damit etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0578 (Freitag: 1,0630) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9454 (0,9407) Euro.

Nach Einschätzung von Devisenexperten der BayernLB wurde die Gemeinschaftswährung zu Beginn der Karwoche durch neue Umfrageergebnisse für die französischen Präsidentschaftswahlen gebremst. "Steigende Umfragewerte für den Präsidentschaftskandidaten der extremen Linken, Jean-Luc Mélenchon, haben belastet", hieß es in einer Analyse. Mélenchon lag in einer Umfrage erstmals vor dem Konservativen François Fillon.

Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten den Kurs des Euro hingegen nicht nennenswert bewegen. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für den Währungsraum stieg von hohem Niveau aus weiter an. Außerdem lieferte ein Konjunkturbarometer der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Hinweise auf einen kräftigen Aufschwung in Deutschland.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85335 (0,85573) britische Pfund, 117,72 (117,64) japanische Yen und 1,0682 (1,0695) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1250,05 (1266,45) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 38 072,00 (38 357,00) Euro./jkr/tos/he