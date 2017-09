Euro gibt im US-Handel leicht nach - weiter über 1,20 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Freitag im US-Handel leicht nachgegeben. Insgesamt zeigte er sich aber wenig bewegt. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,2026 US-Dollar. Im frühen Handel in Frankfurt war sie bei 1,2092 Dollar noch auf den höchsten Stand seit Januar 2015 gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2060 (Donnerstag: 1,1971) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8292 (0,8354) Euro./ck/jha/