Euro gibt im US-Handel wieder moderat nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im US-Handel wieder moderat nachgegeben. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,0643 US-Dollar gehandelt. Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi, der trotz zuletzt verbesserter wirtschaftlicher Aussichten an der lockeren Geldpolitik festhalten will, hatten den Euro am Morgen im Frankfurter Handel kurzzeitig bis auf 1,0629 Dollar gedrückt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs später dann auf 1,0666 (Mittwoch: 1,0678) Dollar festgesetzt./ck/he