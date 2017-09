Euro gibt im US-Handel zwischenzeitliche Gewinne wieder ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch im US-Handel seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1917 US-Dollar, nachdem sie zeitweise bis auf 1,1950 Dollar gestiegen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1931 (Dienstag: 1,1890) Dollar festgesetzt.

Zeitweise war etwas Druck auf den Dollar gekommen, als bekannt wurde, dass der Vizechef der US-Notenbank, Stanley Fischer, Mitte Oktober zurücktreten wird. Der Euro bekam im Gegenzug etwas Auftrieb. Fischer gab persönliche Gründe für seine Entscheidung an./ck/jha/