Euro pendelt sich um 1,19 US-Dollar ein - Atomtest stützt sichere Häfen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montagabend bei 1,19 US-Dollar eingependelt. Nach Kursgewinnen im frühen europäischen Handel bewegte sich die Gemeinschaftswährung seitdem in einer engen Spanne um diese Marke herum. Zuletzt wurde der Euro mit 1,1898 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1905 (Freitag: 1,1920) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8400 (0,8389) Euro.

Unter Druck stand dagegen die Währung Südkoreas. Gegenüber dem Dollar gab der Won um etwa 0,9 Prozent nach. Grund war der neuerliche Atomtest Nordkoreas, der mit Abstand stärkste des Landes bisher. Das diktatorisch regierte Land behauptete, es habe sich um eine Wasserstoffbombe gehandelt mit erheblich höherer Sprengkraft als bei herkömmlichen Atombomben.

Wegen der erhöhten Unsicherheit waren am Montag Währungen verstärkt gefragt, die von Anlegern als klassische "sichere Häfen" betrachtet werden. Neben dem Schweizer Franken zählt dazu der japanische Yen - und das trotz der geographischen Nähe Japans zu Nordkorea. Beide Währungen legten gegenüber dem Dollar zu.

Konjunkturdaten spielten mangels entscheidender Zahlen keine Rolle am Devisenmarkt. Im weiteren Verlauf sind aus den USA keine wesentlichen Impulse zu erwarten, weil die dortigen Märkte wegen eines Feiertags geschlossen bleiben./bek/jha/