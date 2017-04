Eurokurs bleibt im US-Handel über 1,09 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Dienstag an seine Gewinne vom Vortag angeknüpft. Im US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0936 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im späten europäischen Geschäft. In der Spitze war der Euro bis auf 1,0950 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0891 (Montag: 1,0848) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9182 (0,9218) Euro.

Am Markt wurden vor allem zwei Gründe für die Gewinne genannt. Zum einen wurde auf die anhaltende Erleichterung im Nachgang zu den französischen Präsidentschaftswahlen verwiesen. Seit sich der gemäßigte Kandidat Emmanuel Macron in der ersten Wahlrunde durchgesetzt hat, steht der Euro bei Anlegern hoch im Kurs. Dies gilt erst recht, weil die Aussichten seiner Widersacherin, der Rechtspopulistin Marine Le Pen, für die Stichwahl in zwei Wochen bislang ungünstig sind. Umfragen deuten auf einen komfortablen Vorsprung Macrons hin.

Ein zweiter Grund für die Euro-Gewinne liegt auf Seiten des Dollar: Schon seit einigen Wochen enttäuschen Konjunkturdaten aus den USA mehr, als dass sie überzeugen können. Dies nährt Zweifel an der Robustheit der amerikanischen Konjunktur und damit auch an dem erwarteten Straffungskurs der US-Notenbank Fed. Hinzu kommt, dass die angekündigten Steuerpläne von Präsident Donald Trump seit längerem auf sich warten lassen. Für den morgigen Mittwoch hat Trump allerdings eine "große Ankündigung" versprochen. Fachleute hoffen auf Reformdetails./bgf/ajx/he