Eurokurs bleibt unter 1,09 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im New Yorker Handel klar unter der Marke von 1,09 US-Dollar geblieben. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0882 Dollar gehandelt, nachdem sie im europäischen Nachmittagsgeschäft bis auf 1,0852 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0881 (Mittwoch: 1,0893) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9190 (0,9180) Euro.

Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi hatten zeitweise für eine Berg- und Talfahrt des Euro gesorgt. Draghi hatte sich nach der Zinssitzung der Notenbank zuversichtlicher für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone gezeigt. Trotz der positiven Konjunkturaussichten erwartet der Währungshüter aber weiterhin keinen deutlichen Anstieg der Inflation.

"Weniger pessimistisch - so könnte man mit zwei Worten die heutige EZB-Entscheidung und anschließende Pressekonferenz zusammenfassen", kommentierte der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, Uwe Burkert. Wie erwartet hatte die EZB ihre Geldpolitik unverändert gelassen mit einem Leitzins weiter auf dem Rekordtief von null Prozent./ajx/he