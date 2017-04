Eurokurs hält sich über 1,06 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag im US-Handel auf dem im europäischen Geschäft erklommenen höheren Niveau gehalten. Zuletzt wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,0607 US-Dollar gehandelt. Am Morgen war der Euro noch bis auf 1,0579 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs später auf 1,0616 (Montag: 1,0578) Dollar festgesetzt.

Verantwortlich für die Kursgewinne waren laut Stephan Rieke, Devisenexperte bei der BHF-Bank, auch etwas bessere Umfragewerte für den proeuropäischen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron in Frankreich. Zuvor hätten robuste Konjunkturdaten aus den Deutschland den Euro gestützt, sagte Rieke. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten hatten sich überraschend deutlich aufgehellt und waren auf den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen./edh/jsl/he