Eurokurs pendelt um 1,06 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Montag auch im New Yorker Handel nur wenig bewegt. Zuletzt pendelte die Gemeinschaftswährung um die runde Marke von 1,06 US-Dollar. Im europäischen Handel war der Euro mit 1,0570 Dollar so wenig wert wie seit einem Monat nicht mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0578 (Freitag: 1,0630) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9454 (0,9407) Euro.

Nach Einschätzung von Devisenexperten der BayernLB wurde die Gemeinschaftswährung zu Beginn der Karwoche durch neue Umfrageergebnisse für die französischen Präsidentschaftswahlen gebremst. "Steigende Umfragewerte für den Präsidentschaftskandidaten der extremen Linken, Jean-Luc Mélenchon, haben belastet", hieß es in einer Analyse. Mélenchon lag in einer Umfrage erstmals vor dem Konservativen François Fillon. Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten den Kurs des Euro hingegen nicht nennenswert bewegen./ag/he