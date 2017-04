Eurokurs sinkt unter 1,06 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch im US-Handel leicht nachgegeben und ist unter die Marke von 1,06 Dollar gerutscht. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0597 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0605 (Dienstag: 1,0616) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9430 (0,9420) Euro.

Nennenswerte Bewegung kam zur Wochenmitte weder durch Konjunkturdaten noch durch sonstige Nachrichten zustande. So sorgte ein etwas stärker als erwarteter Anstieg der Importpreise in den USA am Devisenmarkt kaum für größere Impulse./edh/tos/he