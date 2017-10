Eurokurs sinkt weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag an seine jüngsten Verluste angeknüpft. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1743 US-Dollar noch etwas weniger als im späten europäischen Nachmittagsgeschäft, lag aber knapp über dem Referenzkurs, den die Europäische Zentralbank (EZB) zuvor auf 1,1740 (Freitag: 1,1818) Dollar festgesetzt hatte. Der Dollar hatte damit 0,8518 (0,8462) Euro gekostet.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen, anhaltenden Dollarstärke gegenüber dem Euro, der auch nicht davon profitieren konnte, dass das Verbrauchervertrauen im gemeinsamen Währungsraum im Oktober den höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren erreicht hat./gl/stb