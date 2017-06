Eurokurs stabilisiert sich bei 1,12 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag bei der Marke von 1,12 US-Dollar stabilisiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1221 (Freitag: 1,1176) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8912 (0,8948) Euro.

Gestützt wurde der Euro durch Wahlergebnisse in den wichtigen Euroländern Frankreich und Italien. In Italien hatte die populistische Fünf-Sterne-Bewegung in einigen Städten einen herben Rückschlag bei Kommunalwahlen einstecken müssen. In Frankreich hatte die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in der ersten Runde der Parlamentswahlen einen Erdrutschsieg errungen. "Nach diesem Durchmarsch dürfe es Macron gelingen, die meisten seiner Reformvorhaben durchs Parlament zu bekommen", sagte Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.

Das britische Pfund kam derweil nicht zu Kräften. Das überraschend schwache Wahlergebnis der regierenden konservativen Partei hatte in der Nacht zum Freitag eine Talfahrt ausgelöst./ag/he