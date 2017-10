Wieso der Eurokurs vor Konjunkturdaten fällt

Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,1745 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte er noch zeitweise bei 1,1781 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1759 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar legte erneut auf breiter Front zu. Bereits am Dienstag hatten Spekulationen um die Nachfolge von US-Notenbankchefin Janet Yellen den Dollar stark gestützt. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden am Vormittag in der Eurozone nicht veröffentlicht.

Am Nachmittag stehen Daten zur Entwicklung auf dem US-Immobilienmarkt auf dem Programm und am Abend die Veröffentlichung des Konjunkturberichts der US-Notenbank Fed. Beim Konjunkturbericht "werden Aussagen zum privaten Verbrauch, dem Arbeitsmarkt sowie der Preisdynamik im Mittelpunkt des Interesses stehen", sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Seiner Einschätzung nach könnte das sogenannte "Beige Book" der Fed "durchaus Anhaltspunkte abliefern, die US-Notenbanker für eine weitere Leitzinsanhebung im Dezember benötigen"./jsl/jkr/stb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Roca / Shutterstock.com, Tanawat Pontchour / Shutterstock.com, llaszlo / Shutterstock.com, Mathias Richter / Shutterstock.com