FRANKREICH-TICKER: Japanischer Yen fällt nach Wahlergebnis deutlich

SYDNEY (dpa-AFX) - Der Kurs des japanischen Yen ist am Montagmorgen (Ortszeit) nach dem Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen unter Druck geraten. Zuletzt kostete ein Yen im australischen Sydney 0,0091 US-Dollar. Das war mehr als ein Prozent weniger als am Freitagabend. Ähnlich wie Gold ist der Yen bei Anlegern als sicherer Hafen gefragt. In Phasen großer Unsicherheit an den Finanzmärkten kommt es daher in der Regel zu kräftigen Preissprüngen./he