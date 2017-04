Eurokurs kaum bewegt

Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0613 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Morgen. Am Markt war die Rede von einem impulsarmen Handel vor den Osterfeiertagen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0605 (Dienstag: 1,0616) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9430 (0,9420) Euro.

Nennenswerte Bewegung kam zur Wochenmitte weder durch Konjunkturdaten noch durch sonstige Nachrichten zustande. Ein etwas stärker als erwarteter Anstieg der Importpreise in den USA konnte am Devisenmarkt nicht für deutliche Impulse sorgen.

Neue Umfragen zur französischen Präsidentschaftswahl ergaben ein unverändertes Bild: Im ersten Wahlgang liegen die beiden Hauptkontrahenten Emmanuel Macron und Marine Le Pen in etwa gleich auf, im zweiten Wahlgang verfügt Macron aber über eine deutliche Mehrheit. Der Wahlausgang gilt dennoch als ungewiss, unter anderem weil der ultralinke Kandidat Jean-Luc Mechelon zuletzt aufgeholt und zu dem konservativen Kandidaten Francois Fillon aufgeschlossen hat.

Der kanadische Dollar bekam am Nachmittag etwas Auftrieb, nachdem die kanadische Notenbank ihren Leitzins wie von den meisten Experten erwartet unverändert gelassen hatte. Einerseits entwickelt sich die kanadische Wirtschaft derzeit robust, was den Währungshütern grundsätzlich Spielraum für Leitzinsanhebungen gäbe. Andererseits drohen aber Risiken mit Blick auf die künftige Wirtschaftspolitik des Nachbarn und wichtigsten Handelspartners USA.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8484 (0,8533) britische Pfund, 116,22 (117,36) japanische Yen und 1,0678 (1,0696) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1274,30 (1252,90) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 38 673,00 (38 329,00) Euro./tos/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

