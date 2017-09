Darum kann der Euro wieder merklich zulegen

Der Kurs des Euro hat nach seinen jüngsten Verlusten am Donnerstag wieder merklich zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im US-Handel zuletzt 1,1787 US-Dollar und damit nur geringfügig weniger als im europäischen Nachmittagsgeschäft. Im frühen Handel hatte der Euro kurzzeitig noch bei 1,1721 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1778 (Mittwoch: 1,1741) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8490 (0,8517) Euro.

Am Mittwoch hatten die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Steuerpläne den Dollarkurs noch gestützt. Am Donnerstag setzte eine Gegenbewegung ein. "Die Zweifel an den Steuerplänen wachsen am Markt", sagte Devisenexpertin Thu-Lan Nguyen von der Commerzbank. Trump will Durchschnittsverdiener entlasten und auch die Unternehmenssteuern senken. "Es fehlen noch viele Details und eine Gegenfinanzierung gibt es auch nicht", sagte Nguyen. "Es ist ungewiss, ob der Kongress den Plänen zustimmt."

Positiv überrascht hatten Konjunkturdaten aus der Eurozone . Im September hatte sich die Wirtschaftsstimmung im Währungsraum erneut aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, war auf den höchsten Stand seit Juni 2007 gestiegen.

NEW YORK (dpa-AFX) -

