5.000 Dollar geknackt: Bitcoin mit neuem Allzeithoch

Obwohl die Zahl der Experten, den Kryptowährungen wie Bitcoin skeptisch gegenüberstehen, ständig steigt, hat die größte Digitalwährung der Welt eine beeindruckende Performance vorzuweisen. Am Donnerstag schoss der Preis für den digitalen Token auf ein neues Allzeithoch - erstmals in der Geschichte der Kryptowährung war ein Bitcoin mehr als 5.247 US-Dollar wert.

Der Kauf von Bitcoin ist recht kompliziert und aufwändig.

Zwischenzeitliche Talfahrt

Dabei hatten Bitcoin-Anleger in den vergangenen Wochen eine durchaus durchwachsene Bilanz zu verzeichnen. Die Währung verhielt sich äußerst volatil, deutliche Kursgewinne lösten kräftige Kurseinbrüche ab - und umgekehrt. Hintergrund der Berg- und Talfahrt waren unter anderem Meldungen aus China und Russland, wo die Regierungen beschlossen hatten, den Bitcoin-Handel stärker überwachen und für Privatanleger deutlich einschränken zu wollen. Am Donnerstag hat es die Kryptowährung in der Spitze bis auf 5.247,28 US-Dollar geschafft - ein Plus von rund 9 Prozent.

Jüngster Kurstreiber: Bitcoin Gold

Kurstreibende Nachrichten gibt es am Donnerstag zunächst nicht. Experten glauben, dass die zunehmende Zahl von Unternehmen, die ICOs als Finanzierungsmodell einsetzen, für die jüngsten Kursgewinne mitverantwortlich sind. Zudem bleibt die Nachfrage nach Bitcoin & Co. unverändert hoch.

Darüber hinaus sind es auch Spekulationen auf eine bevorstehende technische Neuerung und eine damit verbundene erneute Teilung der Währung, die den Kurs anschieben. Am 25. Oktober wird es neben Bitcoin und Bitcoin Cash voraussichtlich eine dritte Bitcoin-Währung, den Bitcoin Gold, geben. Für Anleger ergibt sich in diesem Zusammenhang eine günstige Gelegenheit, denn sie haben die Aussicht, für jeden Bitcoin einen neuen Bitcoin Gold geschenkt zu bekommen.

Experten warnen vor Blase

Experten wie der Hedgefonds-Manager Ray Dalio oder der US-Ökonom Kenneth Rogoff sehen die jüngsten Entwicklungen am Kryptowährungsmarkt aber kritisch. Sie rechnen mit einem Kurseinbruch. Bislang haben sich Bitcoin & Co. von derartigen Meldungen aber völlig unbeeindruckt gezeigt.



