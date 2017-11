1.400 Dollar weniger in nur 3 Tagen: Was ist mit dem Bitcoin los?

Nachdem der Bitcoin am Mittwoch noch bei 7.828,27 US-Dollar ein neues Rekordhoch erreicht hatte, drehte sich der Wind: Die Digitalwährung ist seitdem deutlich eingebrochen und hat in nur zwei Handelstagen mehr als 1.000 Dollar an Wert eingebüßt. Am Freitag ging es bis auf 6.420,12 Dollar nach unten.

Segwit2x: Fluch und Segen

Bereits am Vortag hatte der Bitcoin gut zehn Prozent verloren. An diese schwache Performance knüpft die Digitalwährung auch am Freitag weiter an. Dabei hatte der digitale Token in dieser Woche eine wichtige Nachricht zu verdauen.

Das Rekordhoch vom Mittwoch wurde durch eine Absage von Segwit2x verursacht. Der CEO der Wallet-Software BitGo, Mike Belshe, hatte die Bitcoin-Community mit der Nachricht überrascht, dass das anstehende Großevent vorerst nicht stattfinden wird. Im Rahmen der ursprünglich für den 16. November anvisierten Software-Updates hatte es eine wichtige Änderung bei der Bitcoin-Blockchain geben sollen: Diese sollte von bisher einem Megabyte auf zwei Megabyte erhöht werden. Damit wollte man dem Umstand Rechnung tragen, dass angesichts der explosionsartig gestiegenen Nachfrage Bitcoin-Transaktionen mit massiver Verzögerung abgewickelt werden.

Doch offenbar fanden die Pläne nicht genügend Unterstützung in der Community, weswegen Segwit2x kurzerhand auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Unsicherheit bleibt

Doch was Anleger zunächst feierten, erweist sich bei näherer Betrachtung offenbar als wenig positiv. Denn das Grundproblem bleibt bestehen: Die Zahl der Bitcoin-Transaktionen und damit die Erhöhung der Transaktionsgeschwindigkeit wird in naher Zukunft deutlich erhöht werden müssen - auf welchem Weg ist nun allerdings unklar. Das dürfte der Kryptowährung nun einen Schlag versetzt haben, denn angesichts der Spaltung der Community zeigen sich auch Investoren zunehmend verunsichert.

Bitcoin ist heiß gelaufen

Möglicherweise haben auch einige Anleger die Gelegenheit genutzt und einige Gewinne mitgenommen, denn Bitcoin hat in den vergangenen Monaten eine deutliche Rally hingelegt. Innerhalb von nur einem Jahr schoss die Digitalwährung um mehr als 850 Prozent nach oben - und das trotz der deutlichen Kurseinbrüche der vergangenen beiden Tage.



