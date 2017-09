Euro steigt in Richtung 1,20 Dollar

Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1980 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Dollar gab nicht nur zum Euro, sondern auch zu anderen wichtigen Währungen nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1933 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen in der Eurozone unter anderem Produktionsdaten aus der Industrie an. Außerdem wird EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker eine Rede zur Lage der EU halten. In den USA liefern die Erzeugerpreise einen ersten Hinweis auf die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisdaten. Inflationszahlen gelten zurzeit als wegweisend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed, weil diese ihr Vollbeschäftigungsziel nahezu erreicht hat, nicht jedoch ihr Inflationsziel.

