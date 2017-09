Euro vor Fed-Entscheid bei 1,20 Dollar

Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,20 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Kursschwankungen zwischen Euro und Dollar fielen gering aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2007 (Dienstag: 1,1972) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8328 (0,8353) Euro.

Starke Impulse blieben zur Wochenmitte aus. Der amerikanische Dollar tendierte zu vielen Währungen etwas schwächer. Händler erklärten die Dollar-Schwäche mit etwas geringeren Kapitalmarktzinsen in den USA, was die Geldanlage in den Vereinigten Staaten weniger lukrativ gemacht und den Dollar belastet habe. Hinzu kamen schwache Daten vom amerikanischen Immobilienmarkt, die aber durch den Sturm Harvey verzerrt waren.

Der Abend steht ganz im Zeichen der US- Geldpolitik . Die Notenbank Federal Reserve wird nach ihrer zweitägigen Sitzung neue Entscheidungen bekannt geben. An ihrer Zinspolitik dürfte die Fed zwar nichts ändern. Allerdings wird sie vermutlich den Startschuss für den Abbau ihrer durch Krisenmaßnahmen auf 4,5 Billionen Dollar angeschwollenen Bilanz geben. Außerdem warten Analysten und Anleger auf Hinweise für die kurz- und mittelfristige Geldpolitik.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88680 (0,88622) britische Pfund, 133,63 (133,44) japanische Yen und 1,1532 (1,1535) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1311,90 (1309,60) Dollar gefixt./bgf/jsl/tos

FRANKFURT (dpa-AFX)

