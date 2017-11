7.800 Dollar: Bitcoin schießt auf nie gesehene Höhen

Nachdem die größte Digitalwährung Bitcoin in den letzten Tagen eine kleine Verschnaufpause eingelegt hatte, geht es im Mittwochshandel wieder deutlich aufwärts.

7.800 Dollar-Marke fällt

In der Spitze geht es bis auf 7.828 Dollar nach oben - damit markierte die Kryptowährung ein neues Allzeithoch. In den vergangenen 12 Monaten ging es damit um rund 950 Prozent aufwärts - allein im letzten Monat hat Bitcoin mehr als 60 Prozent zugelegt und andere Kryptowährungen wie Ethereum nach Performance klar abgehängt.

Fällt Segwit2x aus?

Hintergrund des erneuten Kurssprungs sind Spekulationen, dass das geplante Software-Upgrade Segwit2x möglicherweise abgeblasen werden soll. Dem Digitalwährungsportal coindesk liegt eine E-Mail von Mike Belshe, Mitbegründer der Bitcoin Wallet-Software BitGo, vor, die genau das behauptet. "Leider ist klar, dass wir derzeit keinen ausreichenden Konsens für ein einwandfreies Blockgrößen-Upgrade haben. Diesen Weg weiter zu gehen, würde die Gemeinschaft spalten und einen Rückschlag beim Bitcoin-Wachstum bedeuten. Das war nie das Ziel von Segwit2x," wird die E-Mail zitiert.

Das Papier wurde auch von Unternehmen unterzeichnet, die das Vorhaben ursprünglich unterstützt haben. Die Gruppe habe immer noch Hoffnung, dass die Blockchain-Größe in Zukunft erhöht werden könne, sobald es in der Bitcoin-Gemeinschaft die Zustimmung wächst, so weiter.

Ursprünglich hätte das Event am 16. November durchgeführt werden sollen. Im Rahmen des Updates sollte die Blockchain-Größe von einem Megabyte auf zwei Megabyte erhöht werden. Damit wollte man eines der Hauptprobleme, mit denen Bitcoin-User in den vergangenen Monaten zu kämpfen hatten, angehen: Die massiven Verzögerungen bei der Durchführung von Transaktionen.

Bereits im Vorfeld gab es Weigerungen zahlreicher User bei dem Update mitzumachen. Wäre Segwit2x dennoch angestoßen worden, hätte das mit großer Wahrscheinlichkeit eine weitere Spaltung des Bitcoin bedeutet: Neben Bitcoin, Bitcoin Cash und Bitcoin Gold wäre dann eine zusätzliche Bitcoin-Version auf dem Markt.



