Handel auch mit kleinen Mengen möglich: Erste Ethereum-Automaten aufgestellt

Kryptowährungen an Automaten zu kaufen und zu verkaufen, gibt es bereits in einigen Ländern. Vorreiter war dabei Kanada. Und genau hier installiert LocalCoin ATM, ein in Ontario beheimateter Hersteller von Digitalwährungsautomaten, nun auch die ersten Automaten, die den Handel mit Ethereum möglich machen.

Vorteil der Automaten

Durch die Transaktionen an Automaten soll der Handel mit Ethereum einfach und alltagstauglich gestaltet werden. Ethereum hat sich bei den meisten Handelsplätzen als digitale Währung etabliert und kann dort genutzt werden. Bisher mussten potenzielle Markteinsteiger aber viele Aspekte (wie Rechnungsnachweise und Daten des Personalausweises) bei der Anmeldung beachten. Diese dienen vor allem dem Schutz vor beispielsweise Geldwäsche. Allerdings schreckte dieser bürokratische Aufwand manche potenzielle Nutzer, die nur mit geringen Mengen einsteigen wollen, ab. An den Automaten wird die Transaktion nun einfacher - insbesondere für Nutzer, die nur kleine Beiträge erwerben wollen. Automatenhandel bedeutet geringeren Aufwand als das Trading an Krypto-Börsen. Dass die Transaktion sicher abläuft, ist durch Beschränkungen der Ein- und Auszahlungs-Mengen und der Erfüllung der Richtlinien der Sicherheits-Anforderungen gewährleistet.

So funktioniert der Handel an den Automaten

In Kanada ist der Handel an einigen Standorten und Ablegern der Hasty Market Supermarktkette möglich. Hier wurde an den bereits vorhandenen Bitcoin-Automaten die Digitalwährung Ether hinzugefügt und für den Handel freigeschaltet. Transaktionen an diesen Automaten funktionieren weiterhin wie an den bereits bekannten Bitcoin-Automaten. Für die Abwicklung, den Kauf oder Verkauf von Ether, braucht der Kunde seine gültige Ethereum-Adresse. Für den Verkauf von Ether sendet der Nutzer den Betrag an eine vorgegebene Adresse und erhält am Automaten die entsprechende Menge Kanadische Dollar. Für jedes Geldgeschäft an diesen Automaten muss mit Gebühren gerechnet werden.

Weitere Standorte

In Kanada ist das Interesse an Ethereum besonders groß: Toronto sei laut der Kryptowährungs-Seite "themerkle.com" bekannt für sogenannte Ethereum-Meetups und weitere Aktivitäten, die mit der Kryptowährung einhergehen. Auch der Ethereum-Mitentwickler, Vitalik Buterin, wohnte in Kanada. Neben Toronto starten auch in anderen Städten wie Brampton und Etobicoke die Ethereum-Automaten. Viele dieser Krypto-Automaten unterstützen inzwischen bis zu drei Kryptowährungen, neben dem Bitcoin auch den Litecoin, und ganz aktuell den Ether. Auch in einigen Ländern Asiens erfreuen sich Bitcoin-Automaten großer Beliebtheit. Zudem gibt es auch in Österreich einen Anbieter für Krypto-Geldautomaten: Cointed hat bereits an einigen Standorten, wie beispielsweise in Wien und Salzburg, Multi-Crypto-Currency-Automaten zugänglich gemacht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jim Barber / Shutterstock.com, istock/Roman Milert, Steve Heap / Shutterstock.com, pedrosek / Shutterstock.com