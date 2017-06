Die Nachfrage nach der Digitalwährung Bitcoin ist seit Monaten ungebrochen. Allein in den letzten drei Monaten hat sich der Wert der Devise verdoppelt, innerhalb eines Jahres ging es sogar um 352 Prozent aufwärts. Doch der Markt für Kryptowährungen ist deutlich vielfältiger als viele glauben . Und einer der erfolgversprechenden Kandidaten macht sich an, Bitcoin möglicherweise schon bald an der Spitze abzulösen.

Bitcoin erstmals nach Handelsvolumen geschlagen

Erstmals wurde die größte Digitalwährung Bitcoin am Mittwoch nach Handelsvolumen geschlagen - von Ethereum. Für kurze Zeit gingen mehr Ether über den digitalen Ladentisch, als Bitcoins. Auch wenn die zwischenzeitlich starke Nachfrage inzwischen wieder in normalen Bahnen verläuft - die aktuellen Entwicklungen könnten einen Hinweis darauf liefern, dass Bitcoin als stärke Digitalwährung ernsthafte Konkurrenz bekommt.

China treibt die Preise

Erneut kommt ein starker Schub für die Preisentwicklung bei Digitalwährungen aus China. In dieser Woche hat eine der drei größten chinesischen Handelsplätze für Kryptowährungen, Huobi, den Handel mit Ethereum auf ihrer Plattform frei gegeben. Prompt explodierten die Kurse und die Nummer 2 unter den Digitalwährungen markierte bei 235,4865 US-Dollar ein neues Rekordhoch. Der Nachholbedarf bei Ether machte sich besonders deutlich bemerkbar, denn in China erfreuen sich Digitalwährungen besonders großer Beliebtheit - die Nachfrage aus dem Land des Lächelns ist hoch. Anleger nutzen Krytowährungen wie Bitcoin & Co, um Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen, denn die digitalen Devisen sind staatlich nicht kontrolliert.

Kann Ethereum mehr als Bitcoin?

Hinter Bitoin und Ethereum steckt zwar ein ähnliches Konzept, dennoch unterscheiden sich beide voneinander. Bitcoin stand über Jahre im Mittelpunkt des Anlegerinteresses, Ethereum gilt verglichen mit dem Marktführer noch als verhältnismäßig junge Währung. Anders als der große, etablierte Bruder ist Ethereum nicht ausschließlich eine digitale Währung. Während Bitcoins als Zahlungsmittel benutzt werden, kann Ethereum als Teil eines IT-Systems mehr und agiert als Plattform für so genannte Smart Contracts. Die Grundidee ist dabei nicht der Kauf oder Verkauf von Waren mithilfe einer nichtkontrollierten digitalen Währung, sondern Ether dienen als Zahlungsmittel für Rechenleistung. Am Ende der Theorie steht eine Art Supercomputer - Ether dient im Rahmen des angeschlossenen Währungssystems als eine Art Treibstoff.

Ethereum ist also nicht 1:1 mit Bitcoin vergleichbar und doch hat das Konzept das Potenzial, Bitcoin an der Spitze der Kryptowährungen zumindest Konkurrenz zu machen. Was den Wert angeht, dürfte Bitcoin allerdings noch eine Weile die Nase vorn haben: Aktuell wird ein Bitcoin für rund 2.430 Dollar gehandelt und kostet damit zehn Mal so viel wie ein Ether.



