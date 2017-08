Eurokurs erneut gefallen

Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1867 US-Dollar. Im Vormittagshandel hatte der Euro noch über 1,19 Dollar notiert und war am Dienstag bis auf 1,2070 Dollar gestiegen - den höchsten Stand seit Anfang 2015. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1825 (Mittwoch: 1,1916) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8457 (0,8392) Euro.

Auslöser der Euro-Verluste war der festere US-Dollar, der zu vielen Währungen zulegte. Damit holt die US-Währung weiter auf, nachdem sie bis inklusive Dienstag unter Druck gestanden hatte. Am Markt wurde die insgesamt bessere Finanzmarktstimmung als Grund für die Dollar-Erholung genannt. Die geopolitischen Risiken durch die jüngste Zuspitzung der Nordkorea-Krise und die Folgen der Überschwemmungen in Texas sind vorerst etwas in den Hintergrund getreten.

Neue Inflationsdaten aus dem Euroraum sorgten am Devisenmarkt nicht für starke Bewegung. Mit 1,5 Prozent ist die Teuerung in der Eurozone im August zwar höher als erwartet ausgefallen. Die weniger schwankungsanfällige Kerninflation betrug jedoch unverändert 1,2 Prozent. Das EZB-Ziel von knapp zwei Prozent werde weiter klar verfehlt, begründen die Analysten der Helaba die verhaltene Marktreaktion. "Zudem signalisiert die unverändert niedrige Kernteuerung weiterhin einen nur gedämpften Preisdruck."

Am Nachmittag gab der Dollar einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Die sehr verhaltene Inflationsentwicklung in den USA belastete den Dollar etwas. Der von der US-Notenbank Fed als Inflationsmaß beachtete PCE-Deflator lag wie erwartet bei 1,4 Prozent. Die US-Notenbank strebt hingegen eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Kernrate lag sogar mit 1,4 Prozent etwas niedriger als im Vormonat.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,91973 (0,92246) britische Pfund, 130,81 (131,25) japanische Yen und 1,1446 (1,1422) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1311,75 (1308,50) Dollar gefixt./jsl/bgf/edh

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: 123RF, kostasgr / Shutterstock.com, Vladimir Koletic / Shutterstock.com, filmfoto / Shutterstock.com