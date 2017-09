China erhöht Druck - Bitcoin brechen ein

€uro am Sonntag

Bildquellen: Alexander Kirch / Shutterstock.com, Tomas Daliman / Shutterstock.com, Carlos Amarillo / Shutterstock.com

Nach Unternehmensangaben geschieht dies auf Druck der Regierung, die gegen ­Bitcoin-Spekulation härter vorgehen will. Die Digitalwährung verzeichnete nach der Ankündigung zweistellige Kursrückgänge. Auch die Kurse anderer Internetwährungen gaben deutlich nach.Analysten rechnen in den nächsten Tagen mit der Schließung weiterer Handelsplätze und erwarten weitere Preisrückschläge. JP-Morgan -Chef Jamie Dimon hatte Bitcoin vor wenigen Tagen als "Betrug" bezeichnet. Die digitale Währung werde nicht funktionieren, da sie aus dem "Nichts" geschöpft werde. Bitcoin werde in einem Crash enden, prognostizierte er.