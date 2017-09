Darum fällt der Euro unter 1,18 Dolllar

Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1798 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1867 Dollar festgesetzt.

Händler erklärten die Kursverluste des Euro vor allem mit einer breit angelegten Stärke des US-Dollar. Der Dollar lege nicht nur zum Euro, sondern auch gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen zu. Ein Grund dafür war zunächst nicht ersichtlich.

Am Dienstag stehen zahlreiche Reden wichtiger Notenbanker auf dem Programm. In Europa wird sich etwa EZB-Chefvolkswirt Peter Praet zu Wort melden. In den USA wird unter anderem die Vorsitzende der US-Notenbank, Janet Yellen , sprechen. Die Rede ist für den frühen Abend angesetzt. Außerdem will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Vorstellungen über die Zukunft Europas präsentieren.

An Konjunkturdaten stechen amerikanische Zahlen hervor. Erwartet werden mehrere Daten vom Immobilienmarkt und das Verbrauchervertrauen des Conference Board./bgf/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: kanvag / Shutterstock.com, Ventura / Shutterstock.com, Patryk Kosmider / Shutterstock.com, Rebell / Shutterstock.com