DAX-ETF: DAX mit solider Performance 2016: So konnten Anleger das meiste davon mitnehmen | Nachricht | finanzen.net

Miserabler Jahresstart

Am vierten Januar 2016 startete der deutsche Leitindex mit 10.485 Punkten in das neue Jahr. Doch unmittelbar nach dem Jahreswechsel stürzte der Aktienindex massiv ab. Bis zum 11. Februar verlor der DAX rund 17 Prozent und markierte bei 8.699 Punkten ein Jahrestief. Grund hierfür waren die zunehmenden wirtschaftlichen Probleme in China. Das rekordverdächtige Wachstum im Reich der Mitte schwächelte zusehends. Angesichts dieser schlechten Nachrichten fürchteten auch deutsche Unternehmen um ihre Gewinne. Im Zuge dessen verkauften Investoren verstärkt die Anteilsscheine exportorientierter Unternehmen. Diese sind gerade im DAX sehr stark vertreten.

DAX auf Jahressicht solide im Plus

Auf dem aktuellen Niveau von 11.300 Punkten und einem Jahresstart bei 10.485 Punkten liegt der DAX gerade mit 7,7 Prozent im Plus. Hierfür ist beiläufig auch das Ergebnis der US-Wahlen verantwortlich, da der designierte US-Präsident für eine positive Stimmung an den Finanzmärkten sorgte. Die Wahl von Donald Trump und die vorhersehbare Zinserhöhung der Fed verhalfen auch dem US-Dollar zu neuer Stärke, wohingegen der Euro kräftig abwertet. Ein schwacher Euro erfreut die exportorientierten Unternehmen hierzulande besonders, da sich so die deutschen Exportgüter im Ausland beachtlich vergünstigen. Aller Voraussicht nach führt dieser Effekt zu einer steigenden Nachfrage, dies wiederum beflügelt die Gewinnerwartungen der Unternehmen und treibt die Aktienkurse.

Wie konnten Anleger vom DAX profitieren?

Nicht nur Einzelinvestitionen in verschiedene DAX-Unternehmen lohnten sich für die Anleger, sondern auch der komplette Index erzielte auf Jahressicht eine positive Rendite. Um das persönliche Risiko zu minimieren, erscheint es sehr sinnvoll, in einen ganzen Index zu investieren. Für diese Art der Partizipation bietet sich ein Exchange-Traded Fund (ETF) an. Hierbei handelt es sich um einen börsengehandelten Investmentfonds, dieser bezieht sich immer auf eine zugrundeliegende Benchmark. Ein DAX-ETF bildet somit die genaue Zusammensetzung des deutschen Leitindex ab, wobei die genaue Entwicklung des Index nachempfunden wird.

Anleger die direkt zum vierten Januar 2016 einen DAX-ETF wie zum Beispiel den db x-trackers DAX UCITS ETF 1C oder iShares Core DAX UCITS ETF (DE) gekauft haben, konnten eine Rendite von über 7 Prozent erzielen. Hierfür wurden dem Anleger aber einiges an Nerven abverlangt, da die ETFs zwischenzeitlich bis zu 17 Prozent im Minus notierten.

Größere Gewinne für stärkere Nerven

Investoren die den Mut besaßen, ein DAX-ETF zu kaufen als der Leitindex sein Jahrestief bei 8.699 markierte, wurden reichlich belohnt. Denn vom Jahrestief zum aktuellen Niveau von 11.300 Punkten legte der Index fast 30 Prozent zu. Mit einem DAX-ETF hätte man an dieser Entwicklung vollkständig teilhaben können.





Redaktion finanzen.net

