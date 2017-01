Euro am Sonntag-Interview: Fondsmanagerin Cabie über SRI: "Eine echte Win-win-Situation" | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Andreas Hohenadl, Euro am Sonntag



Fondsanbieter Candriam hat eines der größten auf SRI - Socially Responsible Investments - spezialisierten Teams in Europa. Isabelle Cabie gibt die Linie vor.

Weil mit konventionellen Anlagen große Reputationsrisiken verbunden sein können, wie Beispiele aus der Vergangenheit gezeigt haben. Und weil sich ein SRI-Ansatz nicht nachteilig auf die Performance auswirkt, wie wir mittlerweile wissen. Kurzum: Der Anleger verliert nichts, hat ein geringeres Risiko und kann auch noch etwas Gutes für die Zukunft tun. Das ist doch eine klassische Win-win-Situation.Nun, bereits unser Name drückt unseren Anspruch aus: Can­driam steht für "Conviction and Responsibility in Asset Management", also Überzeugung und Verantwortung in der Vermögensverwaltung. Mit nachhaltigen und verantwortungsvollen Investments haben wir vor 20 Jahren als Pionier in Europa begonnen. Seitdem haben wir erkannt, dass sie echten Mehrwert liefern. Mittlerweile stecken mehr als 21 Prozent des bei uns verwalteten Vermögens in An­lagen, die nach Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt sind. Und es kommen immer mehr Anleger zu uns, die Interesse an dieser Art der Geldanlage haben.Unsere Basis ist der Best-in-Class-Ansatz. Wir wählen aus ­jedem Sektor die Unternehmen aus, die sich am stärksten dem nachhaltigen Wirtschaften verpflichtet haben.Mag sein, aber es ist der beste Weg, Nachhaltigkeit mit Per­formance zu verbinden. Es ist kontraproduktiv, viele Sektoren von vornherein auszuschließen. Denn zum einen wollen wir eine nachhaltige Entwicklung in der gesamten Wirtschaft. Also müssen wir auch in alle Sektoren ­investieren, um die Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien in der Praxis zu befördern und für einen gewissen Wettbewerb zu sorgen. Zum anderen wollen wir den Portfoliomanagern ein Anlageuniversum zusammenstellen, aus dem heraus sie zu allen Zeiten ein diversifiziertes und chancenreiches Portfolio kreieren können.Zurzeit herrscht zugegebenermaßen große Unsicherheit. Auf der anderen Seite gibt es eine große weltweite Mobilisierung in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Was man sicher sagen kann, ist: Die Dekarbonisierung der Wirtschaft hat begonnen. Und Trump als US-Präsident ist einer von vielen Faktoren, die das Fortschreiten dieses Prozesses beeinflussen, vielleicht auch bremsen können.

Sie sagten, dass ein Nachhaltigkeitsportfolio keine Perfor­mancenachteile mit sich bringe. Gilt das für alle Marktphasen?

SRI-Portfolios entwickeln sich sehr gut, wenn die Märkte ihren Fokus auf Qualitätstitel legen, wie nach der Finanzkrise von 2008. Als ab 2010 im Zuge einer breiten Marktrally zunehmend auch stark heruntergeprügelte und weniger qualitätsvolle Aktien große Kurszuwächse verzeichneten, hinkten die SRI-­Portfolios der Entwicklung etwas hinterher. Auf mittlere bis lange Sicht schneiden SRI-Anleger aber nicht schlechter ab als solche in konventionellen Portfolios.



Kurzvita



Isabelle Cabie

Sie ist seit 2010 Global Head of ­Sustainable and ­Responsible Investments bei der belgischen Fondsgesellschaft Candriam und verantwortet den Anlageprozess bei den nachhaltig ausgerichteten Portfolios (siehe "Fonds im Fokus").



Investor-Info

Fonds im Fokus

Candriam Sustainable World

Der weltweit anlegende Nachhaltigkeitsfonds der belgischen Gesellschaft setzt auf Aktien von Unternehmen, die zu den besten 50 Prozent in ihrem Sektor gehören - bezogen auf ökologische und soziale Aspekte, Unternehmensführung, Geschäftsmodell und Umgang mit den Aktionären. Es werden bewusst Firmen ausgewählt, die aktiv zu einem emissions­armen Energiemix beitragen. Im Blickpunkt stehen viele unterschiedliche Sektoren wie Energie, Bergbau, Versorger, Transport und Verkehr, Automobile und Chemie. In der langjährigen Wertentwicklung liegt der Fonds in etwa gleichauf mit dem Durchschnitt der konventionell anlegenden Weltaktienfonds. Die Performance über fünf Jahre beträgt 12,5 Prozent pro Jahr im Schnitt.Pragmatischer Nachhaltigkeitsfonds mit einem guten Chance-Risiko-Profil.

