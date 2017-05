€uro am Sonntag

Von vielen schon fast ­abgeschrieben, ist Europa plötzlich wieder da. Was wie ein Damoklesschwert über der künftigen Entwicklung des Alten Kontinents hing - ein Auseinanderbrechen der Währungsunion -, scheint erst mal abgewendet zu sein.Das lenkt den Blick wieder auf die fundamentale Verfassung Europas. Und siehe da: Die ist gar nicht so schlecht. Das konstatierte jüngst auch der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi . Die wirtschaftliche Erholung im Euroraum habe sich verstetigt, analysierte er, "sie ist breit und solide".: Nach vielen mageren Jahren steigen die Gewinne europäischer Unternehmen endlich wieder. Gleichzeitig bleiben die Zinsen niedrig und die Inflation gering. Und: Im Vergleich zu US-Aktien sind europäische Titel nach wie vor günstig bewertet. Das schürt die Begeisterung der Anleger für den europäischen Markt.Wer von einer weiteren Börsenrally profitieren will, kann dies natürlich bequem und günstig über börsengehandelte Indexfonds (ETF) auf Marktbarometer wie den Euro Stoxx 50 oder den MSCI Europe tun. Doch gibt es daneben die Möglichkeit, eine deutlich bessere Wertentwicklung zu erzielen -mit aktiv gemanagten Fonds.Die Auswahl indes ist groß, und nicht jedes Portfolio hält, was es verspricht. €uro am Sonntag hat deshalb seine Fondsdatenbank durchforstet und die vielversprechendsten Kandidaten gesucht. Betrachtet wurden die Kategorien "Aktienfonds Schwerpunkt Europa", "Europa/Nebenwerte" sowie "Europa ohne Großbritannien", in denen insgesamt rund 630 Fonds gelistet sind.Zunächst wurden in allen Kategorien die fünf Fonds mit der besten Wertentwicklung über fünf Jahre herausgefiltert, die zudem mit FondsNote 1 oder 2 bewertet sein mussten. Idee dahinter: Die Anlagestrategie soll langfristig funktionieren und der Fonds ein gutes Risiko-Rendite-Profil aufweisen. Aus diesen je fünf Fonds wurde für jede Kategorie derjenige ausgewählt, der seit Jahresanfang am stärksten zugelegt hat. Häufig nämlich trägt ein solches Momentum den Fonds für weitere Monate.

Plus 22 Prozent seit Januar

Besonders gut seit Jahresanfang lief es für den Apus Capital ReValue. Der europäische Nebenwertefonds verbucht ein Plus von rund 22 Prozent. Damit legte er doppelt so stark zu wie der Euro Stoxx 50, der rund elf Prozent an Wert gewann. Auch auf Sicht von fünf Jahren kann der Fonds mit 137 Prozent Rendite den Euro Stoxx 50 (86 Prozent Plus inklusive Nettodividenden) klar hinter sich lassen.



Die gute Wertentwicklung des Portfolios zieht zunehmend Anlegergelder an. So hat sich in den vergangenen drei Monaten das Fondsvolumen mehr als verdoppelt. Mit 69 Millionen Euro ist es aber immer noch überschaubar. Vier Manager lenken die Geschicke des Fonds und sind auch mit eigenem Geld investiert.



Bei ihren Investments fokussieren sich Harald Schmidt, Johannes Ries, Wolfram Eichner und Heinz-Gerd Vinken auf das Thema Wandel. Sie setzen zum einen auf Unternehmen, die sich strategisch neu ausrichten oder als Übernahmekandidaten gelten. Zum anderen auf Firmen, die als "Gewinner des Wandels" von neuen technologischen Trends profitieren. Die Sektoren Technologie und Industrie spielen deshalb die größte Rolle im Portfolio, aber auch Pharma/Biotech und Chemie haben einen größeren Anteil.

Breit gestreut in Wachstum

Mit rund 115 Prozent Wertzuwachs in fünf Jahren und zwölf Prozent seit Jahresbeginn ist der JP Morgan Europe Strategic Growth unser Favorit bei den Aktienfonds, die sich auf höher kapitalisierte europäische Unternehmen konzentrieren. Die beiden Fondsmanager Michael Barakos und Ben Stapley verfolgen einen puren Wachstumsstil.



Sie suchen attraktiv bewertete Unternehmen, die das beste Gewinnmomentum aufweisen und abweichend vom Marktkonsens positive Überraschungen bieten können. Ihnen geht es weniger darum, in die Firmen mit den höchsten Wachstumsprognosen zu investieren. Denn diese würden oft verfehlt.



Um das Einzeltitelrisiko bei diesem Ansatz gering zu halten, ist der Fonds mit rund 300 Aktien sehr breit diversifiziert. Die Länderpositionen im Portfolio dürfen um fünf Prozent, die Sektorpositionen um zehn Prozent von der Benchmark (MSCI Europe Growth Index) abweichen.



Eine derart breite Aufstellung findet man im AB Eurozone Equity nicht. Der Fonds von Alliance Bernstein versammelt meist um die 50 Titel im Port­folio, die aus den Ländern der europäischen Währungsunion stammen. Die Fondsmanager Tawhid Ali und Andrew Birse setzen bevorzugt auf Unternehmen, die sich in einem positiven Umbruch befinden oder die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil haben. Daneben sind sie gern in Sektoren unterwegs, die sich dynamisch entwickeln.



Ihr "Active Share" - also der Anteil an Aktien, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind - ist mit rund 80 Prozent sehr hoch. Frankreich und die Niederlande sind im Fonds am stärksten gewichtet. Das Ergebnis: ein Plus von rund zwölf Prozent seit Jahresanfang und 110 Prozent über fünf Jahre.



Investor-Info

Apus Capital Revalue

Der Durchstarter

Der Namensbestandteil "ReValue" des europäischen Nebenwertefonds ist Programm: Die vier Fondsmanager suchen nach Unternehmen, die ihrer Einschätzung nach in den kommenden Jahren eine Neubewertung erfahren werden. Die finden sie häufig im Technologie- und Industriebereich, vor allem in Deutschland. In diesem Jahr ist der Fonds ein absoluter Durchstarter, auch langfristig zählt er zu den besten Europa-Port­folios. Für ­risikofreudige Anleger geeignet.

JPM Europe Strategic Growth

Voll auf Wachstum fokussiert

In der Kategorie der europäischen Standardwerte kann in diesem Jahr und auch auf Sicht von fünf Jahren das Portfolio von JP Morgan glänzen. Die Fondsmanager Michael Barakos und Ben Stapley suchen Wachstumsunternehmen, die Qualität verbunden mit positivem Momentum aufweisen. Ihr Portfolio ist mit rund 300 Titeln sehr breit gestreut. Jüngst wurde der Fonds vom renommierten Ratinghaus Morningstar als "bester europäischer Aktienfonds" ausgezeichnet.

AB Eurozone Equity

Denken wie ein Unternehmer

Für Anleger, die ausschließlich in den Euroländern investieren wollen, ist das Portfolio von Alliance Bernstein (AB) eine gute Wahl. Die Fondsmanager Tawhid Ali und Andrew Birse denken wie Unternehmer, um sich auf die langfristigen Ertragspotenziale von Firmen zu fokussieren. Zentral ist für sie die Cashflow-Analyse. Ihr Anlagehorizont liegt bei drei bis fünf Jahren, sie halten viele Titel außerhalb ihres Vergleichsindex MSCI EMU.

