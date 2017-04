€uro am Sonntag

Der DAX tänzelt um sein Allzeithoch, der Dow Jones hat Ende Januar die Marke von 20.000 Punkten erstmals übersprungen, und die meisten globalen Börsen liegen seit Jahresbeginn deutlich im Plus. Keine Frage: Aktionär zu sein machte in den vergangenen Monaten richtig Freude.Doch so ganz geheuer ist vielen die Hausse nicht. Was ist mit den zahlreichen politischen Schwierigkeiten? In den USA regiert ein impulsiver Präsident, in Russland ein machthungriger Führer. Rechtspopulistische Parteien erstarken in vielen Staaten Europas, die Eurokrise droht neu aufzuflammen, und das Gezerre um den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union hat gerade erst begonnen.. Chinas Wachstum verlangsamt sich, viele Staatsbetriebe haben Über­kapazitäten aufgebaut und die Unternehmen sind hoch verschuldet. Die USA wollen Strafzölle auf ausländische Waren erheben und so den freien Warenverkehr behindern. Wird dieses Verhalten die Weltwirtschaft bremsen?Auf der anderen Seite präsentieren sich die Unternehmen in einer guten Verfassung. In Deutschland werden sie 2017 rekordhohe Dividenden ausschütten - denn die Gewinne sprudeln. Rund 114 Milliarden Euro verdienten allein die im DAX vertretenen Konzerne im vergangenen Jahr. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum für 2017 ist mit 2,3 Prozent in den USA und 1,8 Prozent in der Europäischen Union solide.US-amerikanische Aktien werden durch die Hoffnung auf Infrastrukturprogramme und Steuererleichterungen für Unternehmen angetrieben, was weltweit zu einem Comeback zyklischer Titel geführt hat. Und insgesamt bleiben die Zinsen extrem niedrig: In den USA erhöht die Notenbank den Leitzins nur minimal, Europa und Japan scheinen derzeit weit weg von einer strafferen Geldpolitik . Sich in dieser Gemengelage zu orientieren fällt vielen schwer. Misch­fonds, die mehrere Anlageklassen kombinieren, sind daher so populär wie nie. 233 Milliarden Euro stecken allein in den in Deutschland vertriebenen Produkten.€uro am Sonntag hat die Manager fünf renommierter Mischfonds mit insgesamt 40 Milliarden Euro Anlagevermögen befragt und sie um Einschätzungen der Börsenlage sowie ihre Invest­mentideen für die kommenden Monate gebeten. Denn gerade Mischfonds-Experten bestechen durch einen nüchterneren Blick auf die Börsenentwicklung. Schließlich suchen sie ständig Chancen in allen Anlageklassen, nicht nur auf dem aktuell boomenden Aktienmarkt.

Philipp Vorndran,

Flossbach von Storch

Im rund 11,8 Milliarden Euro schweren Mischfonds FvS Multiple Opportunities nehmen globale Aktien meist einen Anteil von zwei Dritteln ein. Aktuell sind es jedoch nur rund 58 Prozent. Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, erklärt dazu: "Wir haben die positive Bewertung bei einigen Titeln zum Anlass genommen, um Gewinne mitzunehmen."



Damit sei der Kassenbestand seit Jahresanfang von knapp 14 auf rund 25 Prozent gestiegen. "Das verschafft uns ausreichend Flexibilität, reagieren zu können, sollten sich in den kommenden Wochen und Monaten Kaufgelegenheiten ergeben", so Vorndran.



Aus Sicht des Kölner Vermögensverwalters hat sich das Anlageumfeld in den vergangenen Monaten etwas eingetrübt. Viele Marktteilnehmer würden aber potenzielle Risikofaktoren wie einen zunehmenden Protektionismus nach wie vor ausblenden. Um mögliche Rücksetzer und Krisen weitgehend unbeschadet überstehen zu können, ohne dabei die Renditepotenziale gänzlich zu opfern, empfiehlt Vorndran, das Port­folio robust aufzustellen.



Wichtig seien dabei Qualität und Liquidität der Anlagen. "Wir gehen davon aus, dass das globale Zinsniveau langfristig niedrig bleibt. In diesem Umfeld sind Aktien erstklassiger Unternehmen nahezu unverzichtbar", sagt Vorndran. Bei Anleihen sei es ratsam, opportunistisch vorzugehen. Denn trotz Niedrigzin­sen ließen sich zuweilen Papiere mit attraktivem Chance-Risiko-Profil finden.



Allgemein erwartet der Kapitalmarktstratege, dass die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan das Zins­niveau in ihren Währungsräumen noch lange niedrig halten werden - "weil sie es müssen". Auch die US-Notenbank Fed werde den Zins nicht beliebig anheben können, denn ein zu starker Dollar würde langfristig den amerikanischen Unternehmen und damit der gesamten Wirtschaft schaden.



Eine wichtige Rolle im Portfolio des FvS Multiple Opportunities spielt Gold. "Als Versicherung gegen die uns bekannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems, insbesondere die Folgen der ultralockeren Geldpolitik", wie Vorndran betont. Die Kölner Vermögensverwalter sind ohnehin bekannt dafür, mindestens zehn Prozent der ­Anlagesumme in dem Edelmetall zu halten - auch wenn gerade kein Stress an den Märkten herrscht. Vorndrans Argument: "Das Problem bei den Risikofaktoren ist generell, dass die wirklich gefährlichen immer die sind, die keiner kennt oder auf dem Schirm hat."

Didier Saint-Georges,

Carmignac

Der Carmignac Patrimoine zählt zu den bekanntesten und volumenstärksten Mischfonds überhaupt. Mehr als 25 Milliarden Euro sind derzeit in dem ausgewogenen Mix-Portfolio angelegt. Bis zu 50 Prozent des Vermögens dürfen in Aktien investiert sein. Diese Maximalquote schöpft der Fonds mit aktuell 48 Prozent fast vollständig aus.



"Anfang März haben wir das Portfolio leicht angepasst", berichtet Didier Saint-Georges, Mitglied des Investmentkomitees bei Carmignac. "Es wurde auf eine globale Erholung ausgerichtet, die sich gerade sehr schön synchronisiert." Auf der Aktienseite setzt der Patrimoine auf den Energiesektor und weltweite zyk­lische Sektoren. Dies wird ergänzt durch Positionen im US-Technologiesektor, da laut Saint-Georges dort einiges Wachstumspotenzial schlummere.



Im weiteren Verlauf des März habe der Fonds von US-amerikanischen auf europäische Zykliker umgeschichtet, vor allem im Konsumsektor. Dies begründet der Franzose damit, dass die US-Konsumausgaben nicht wirklich in Schwung kommen, da die Verschuldung der Verbraucher hoch bleibe.



Das weitere Aufwärtspotenzial für die amerikanischen Aktienmärkte hält er für begrenzt, selbst wenn sich die harten Konjunkturdaten noch verbessern würden. "Es ist wichtig zu verstehen, dass die sogenannte Trump-Rally im Grunde eine Verlängerung einer globalen zyklischen Erholung ist, die Anfang 2016 begann", so Saint-Georges. Dieser Trend sei aber nicht mehr der allerneueste. Für den Investment-Profi müsste der nächste Anschub von einer überzeugenden Steuerreform ausgehen, "die sicher möglich ist, aber angesichts der politischen Querelen wohl später um­gesetzt wird oder weniger umfassend ausfallen dürfte".



Nichtsdestoweniger ist Saint-Georges überzeugt, dass sich der globale Konjunkturzyklus weiter in einer Hochphase befindet und dazu tendiert, sich auch auf die zweite Jahreshälfte aus­zudehnen. Aufgrund dieser "bullishen" Konjunktursicht seien im Patrimoine die Anleihepositionen sowohl in den USA als auch in Europa zurückgefahren worden, sodass aktuell Schwellenländer-Bonds und Papiere aus den entwickelten Märkten im Portfolio auf einen ungefähr gleichen Anteil kämen.



Ein Sicherheitsnetz spannen die Carmignac-Verantwortlichen aber dennoch. Dazu zählt unter anderem eine Absicherung, auf den Euro-Stoxx-Index. "Wir tun dies, um den von Europa ausgehenden politischen Risiken zu begegnen", sagt Saint-Georges.

Jan Ehrhardt,

DJE Kapital

Jan Ehrhardt ist zuversichtlich für die kommenden Monate. "Im Moment sieht es noch ganz gut aus für die Aktienmärkte", sagt der Lenker des DJE Zins & Dividende. Kein Wunder also, dass er die ihm zur Verfügung stehende Aktienquote nahezu ausschöpft. Maximal die Hälfte des Vermögens darf in Aktien stecken, aktuell sind es 48 Prozent. Auf der anderen Seite hält er so wenig Anleihen wie möglich - 50 Prozent müssen es laut Fondsstatuten aber sein. "Der Aktienmarkt ist aktuell wesentlich attraktiver als der Rentenmarkt", erläutert der Manager seine Allokation. Die Allzeithochs diverser Aktienmärkte sind für ihn noch kein Grund zur Sorge. "Ich gehe davon aus, dass die Hausse in den nächsten Monaten anhält", sagt er.



Eine extreme Überbewertung erkennt der Manager nicht. "In Europa ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis grob auf dem langfristigen Durchschnitt, in den USA liegen die Bewertungen zwar oberhalb des langjährigen Mittels, aber es gibt keine Übertreibung."



Ehrhardt verweist auf das solide ­Gewinnwachstum der Unternehmen. "Selbst in den USA liegt der freie Cashflow bei vier bis fünf Prozent - und die Dividenden und Aktienrückkäufe wurden tatsächlich mit freien Cashflows ­erwirtschaftet und nicht mit Schulden finanziert."



Mittelfristig sieht der Fondsmanager gleichwohl Risiken. Die gut laufende Wirtschaft könnte zu höherem Lohndruck führen, der steigende Zinsen auslöst. "Das bedeutet mehr Schuldenlast für die Unternehmen", sagt Ehrhardt. Auch China erachtet er als Gefahr. "Die hoch verschuldeten chinesischen Staatsunternehmen sind ein Problem, das an die Oberfläche gelangen wird, sobald die Konjunktur nachlässt."



Sich nach dem möglichen Ausgang künftiger Wahlen zu richten, hält der Manager für keine gute Idee. "Die Börsenreaktionen auf politische Ereignisse sind schwer vorherzusagen", erklärt er. Der beste Schutz vor Turbulenzen sei ein ausgeglichenes Portfolio. Deshalb hält Ehrhardt zum einen Titel aus diversen Regionen und in mehreren Währungen. Zum anderen achtet er etwa bei den Aktien auch darauf, dass Unternehmen im Portfolio sind, die unterschiedlich empfindlich auf Zinserhöhungen rea­gieren. Bei den Anleihen konzentriert er sich auf Papiere mit überschaubarer Laufzeit, um von einem Zinsanstieg nicht zu schwer getroffen zu werden.

Gunnar Friede,

Deutsche Asset Management

Klar zu den offensiven Misch­fonds zählt der Multi Opportunities III der Deutschen Asset Management. Trotz der Namensähnlichkeit ist das Portfolio nicht mit dem Fonds-Dickschiff aus dem Hause Flossbach von Storch zu verwechseln. Eine Gemeinsamkeit jedoch besteht: die exzellente Wertentwicklung über die vergangenen Jahre. "Der Fonds hat prinzipiell große Freiräume", sagt Gunnar Friede, der das Portfolio zusammen mit Starmanager Klaus Kaldemorgen managt. "Im Wesentlichen konzentrieren wir uns aber auf Aktien und Unternehmensanleihen."



Aktuell beträgt die Aktienquote im Fonds 75 Prozent. Zehn Prozent sind in höherrentierliche Anleihen und 15 Prozent in Cash investiert. In den vergangenen Monaten hat Friede die Liquidität leicht erhöht und seine Aktienengagements zum Teil mit Indexfutures abgesichert, sodass seine Netto-Aktienquote bei 69 Prozent liegt. Zudem hat er bei ausgewählten IT- und Finanztiteln, bei denen ihm die Bewertung ambitioniert erschien, die Bestände reduziert.



"Im Gegenzug wurden nicht zyklischer Konsum, Telekoms und Versorger aufgestockt. Die Anleihequote wurde zudem leicht reduziert", so Friede. Zumindest in den USA sieht der Fonds­manager bei weiterhin robustem Wirtschaftswachstum, nahezu Vollbeschäftigung und anziehender Inflation tendenziell steigende Zinsen. Für Europa erwartet er eine weitere Verbesserung des Wirtschaftswachstums. "Auf eine dauerhafte Inflation über zwei Prozent und eine Normalisierung der Zinsen am langen Ende werden wir aber vermutlich noch etwas warten müssen."



Und wie hoch schätzt er die Gefahr von Rückschlägen ein? "Nach acht Jahren Bullenmarkt für Aktien und einer Normalisierung des Zinsniveaus in den USA werden temporäre Rücksetzer wahrscheinlicher", so der Fondsmanager. Trotz guter Wirtschaftsdaten würden die geringe Schwankungsbreite der Märkte, der Optimismus der Investoren sowie politische und geopolitische Risiken zur Vorsicht mahnen.



Eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der Märkte kommt nach Friedes Ansicht US-Präsident Trump zu. Die vorerst gescheiterte Gesundheitsreform könnte seiner Ansicht nach ein Vorgeschmack auf die politische Zerrissenheit der Republikaner sein. Die Verhandlungen über umfangreiche Steuersenkungen treffe nun auf die parallele Debatte zur US-Schuldenobergrenze, die bis zum Sommer erhöht werden müsse. "Ein Thema, bei dem die Republikaner in den letzten Jahren vor allem auf Ausgabenkürzungen drängten."



Für Friede besteht die Gefahr, dass - selbst wenn Trump in Teilen seiner ­unternehmensfreundlichen Agenda ­liefern sollte - der Markt in den Modus "Sell the fact" kommen könnte. Aus all diesen Gründen hat Friede sein Port­folio etwas defensiver positioniert.

Thomas Jökel, Jörg Warncke,

Union Investment

Recht optimistisch dagegen blicken die Fondsmanager des UniRak in die ­nähere Zukunft. "Erstmals seit Langem befindet sich die Weltwirtschaft wieder in einem synchronen Aufschwung", sagt Jörg Warncke, der für den Rententeil des Fonds zuständig ist. Sowohl in den USA, der Eurozone und Japan als auch in den Schwellenländern würden die Wachstumsraten zunehmen. "Die Stimmung unter den Unternehmen ist entsprechend gut, was sowohl Aktien- als auch Rentenmärkte beflügelt."



Die Wahl Trumps sei natürlich ein Treiber für die Märkte gewesen, so Thomas Jökel, der die Aktienseite im UniRak verantwortet. "Aber Trump ist nicht ­alles", sagt er. Das habe man nach dem Scheitern seiner Gesundheitsreform gesehen. "Die Märkte haben kurz innegehalten und sind dann weiter nach oben gelaufen." An die Stelle der Trump-Hoffnungen sei nun die weltweite Konjunkturbelebung getreten - "sicherlich ein nachhaltigeres Thema".



Aufgrund dieser positiven Einschätzungen haben Jökel und Warncke derzeit ihr Portfolio nicht abgesichert. Im Rentenbereich agieren sie jedoch vorsichtiger als bei Aktien, wo die Manager ihren Fokus stärker auf zyklische Un­ternehmen verlagert haben. Bei Problemen sehen sie sich indes gewappnet. "Sollten sich extreme Tendenzen abzeichnen, stehen wir mit dem gesamten Instrumentenkasten bereit, gegenzusteuern", sagt Warncke. Zins- und Aktienfutures zur Absicherung können eingesetzt werden, genauso sind zügige Umschichtungen im Portfolio möglich.



Der Risiken sind sich die Manager bewusst: Die Instabilität der Eurozone, die Immobilienblase in China, die Politik der Zentralbanken oder eine höhere Inflation sind einige Themen, die Gefahren bergen. Doch mit einer ausgewachsenen Krise rechnen sie zunächst nicht. "Für den Moment scheint sich die politische Stimmungslage eher zu entspannen", sagt Warncke. Der Fondsmanager verweist auf den Ausgang der Wahl in den Niederlanden und die aktuellen Umfragen in Frankreich, die die Sorgen über eine Spaltung der Eurozone verringern würden.



Auch bei den Themen Zentralbank­politik und Inflation geben die Manager Entwarnung. Einen Anstieg der Inflation in der Eurozone über zwei Prozent erwarten sie nicht, und auch in den USA prognostizieren sie fürs kommende Jahr einen Wert von weniger als zwei Prozent. Mit Blick auf die Leitzinsen rechnen sie mit Zurückhaltung der Notenbanken. "Wir denken nicht, dass die Zinsen in den USA sprunghaft ansteigen werden", sagt Warncke. Die Fondsmanager erwarten noch zwei Zinsschritte à 25 Basispunkte im laufenden Jahr. Für Europa sehen sie Zinserhöhungen in weiter Ferne.

