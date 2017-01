Bestandsübertragung erlaubt: Versicherer darf Verträge verkaufen | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Martin Reim, Euro am Sonntag



Die Finanzaufsicht Bafin hat den Verkauf von 128.000 Verträgen der deutschen Niederlassung der Basler Leben genehmigt. Das teilte die Basler-Muttergesellschaft Bâloise mit. Dabei handelt sich um eine der größten Transaktionen dieser Art in Deutschland. Das Paket geht an die Frankfurter Leben, die zu 75 Prozent dem chine­sischen Investor Fosun gehört und sich auf solche Aufkäufe spezialisiert hat.

Die Frankfurter Leben macht kein Neugeschäft, sondern betreibt ein sogenanntes Run-off, verwaltet also lediglich die vorhandenen Policen. Das Unternehmen betonte, für die Kunden ändere sich "praktisch nichts".

