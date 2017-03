Doppelter Fehlgriff: Dieser Investment-Fehler kostete Star-Investor Warren Buffett 12 Milliarden Dollar | Nachricht | finanzen.net

Investorenlegende Warren Buffett kann nicht klagen. Er selbst ist in dem letzten Jahr 5,4 Milliarden Dollar reicher geworden, sein Unternehmen Berkshire Hathaway konnte im vierten Quartal den Gewinn kräftig steigern. Ein Fehler aus seiner Vergangenheit dürfte dem Milliardär aber trotzdem schwer im Magen liegen - vor allem, weil er ihn gleich zweimal beging.

Warren Buffett und Walt Disney

Vor über 50 Jahren traf sich der damals wohl noch nicht so erfahrene Warren Buffett in Kalifornien mit Walt Disney, dem damals 65-jährigen CEO der Walt Disney Company. 1966 wurde das Unterhaltungsunternehmen Walt Disney mit 80 Millionen Dollar bewertet und weckte das Interesse des jungen Investors. Gute Jahresbilanzen und ein Markenname, welcher Kinder und Erwachsene vor die Leinwände und in Freizeitparks lockte, überzeugten Warren Buffett. Obwohl viele Investoren zurückhaltend blieben, da Walt Disney zu dieser Zeit einen Großteil seines Vermögens durch einen einzigen Film, nämlich Marry Poppins, gemacht hatte, investierte Warren Buffett vier Millionen US-Dollar für eine Fünf-Prozent-Beteiligung an Walt Disney.

Warren Buffet steigt beim Unterhaltungsriesen aus

Nur ein Jahr später, 1967, nachdem er einen zwei Millionen-Gewinn verzeichnen konnte, stieg der bekannte Investor aus dem Disney-Imperium aus. Ungewöhnlich für den heute 86-jährigen Buffett, welcher vor allem für seine "Buy and Hold"-Investments und seine Beständigkeit bekannt ist. Das Pikante an der Geschichte: Die Anteile, welche Buffett verkaufte, sind heute über acht Milliarden US-Dollar wert. Die von ihm verpassten Dividendenauszahlungen rangieren bei 800 Millionen Dollar. Viel Geld. Auch für einen Warren Buffett.

Buffett verpasst auch seine zweite Chance

1995, acht Jahre nach seinem Ausstieg bei Walt Disney, verkündete der US-Unterhaltungsgigant die Übernahme des US-Medienkonzerns Capital Cities in einem 19-Milliarden-Dollar-Deal. Diese Milliardenübernahme bot Warren Buffett eine zweite Chance ein großes Stück vom Disney-Kuchen zu bekommen. Denn als der Deal im Jahre 1996 vollzogen war, "erbte" Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway 21 Millionen Disney-Papiere aus dem vergangenen Investorenverhältnis. Bei einem damaligen Wert der Disney-Aktie von circa 19 Dollar bekam Buffett Aktien im Wert von ungefähr 400 Millionen US-Dollar. Doch wie zuvor trennte sich der Star-Investor zügig von auch diesen Aktien des Medienkonzerns. Zum heutigen Zeitpunkt wären diese über 2,3 Milliarden US-Dollar wert. Warum Warren Buffett auch beim zweiten Anlauf nicht auf dem Disney-Zug bleiben wollte, weiß nur der Starinvestor selbst. Andere wissen nur, dass er dadurch fast 12 Milliarden Dollar verlor.

Redaktion finanzen.net