Euro am Sonntag-Interview: Schweighöfer: "Habe mich richtig auf die Fresse gelegt" | Nachricht | finanzen.net

von Renato Leo, Euro am Sonntag



Anfang Februar seine erste Platte, Mitte des Monats das erste Konzert, im März startet seine erste Serie, für Amazon produziert: Matthias Schweighöfer hat trotz alldem Zeit gefunden, mit €uro am Sonntag über Berufliches und Privates zu sprechen, sein Verhältnis zu Geld und seine Investments.

Nein, braucht sie nicht. Es braucht keinen Schauspieler, der Musik macht. Aber solange die Musik gut ist und gern gehört wird, ist doch alles okay!Ich muss wiederum gestehen: Das denke ich auch oft. Ich kenne einige wahnsinnig talentierte Musiker, die leider einfach nicht gut verkaufen. Ich könnte mich nie mit gutem Gewissen vor sie stellen und sagen: "Hey, ich bin Schauspieler, mein Name verkauft auf einmal Musik."Natürlich war ich aufgeregt. Das ist wirklich unfassbar. Wir haben für das Konzert im Tempodrom 3.000 Karten verkauft.Ich beschäftige mich nur mit Projekten, auf die ich wirklich Lust habe. Das ist der Grundstein jedes Erfolgs. Mache nur, worauf du hundertprozentig Lust hast und wohinter du auch wirklich stehen kannst. Alles andere hat keinen Zweck. Ich möchte meine Lebenszeit nicht verschwenden. Deswegen werde ich vor der Premiere von "You are wanted" aufgeregt und nervös ins Bett gehen, aber dennoch gut schlafen können. Weil ich weiß, dass jeder in unserem Team sein Bestes gegeben hat.Es geht ja nicht nur um mich. Ich bin so stolz auf diese Serie, weil es so etwas zuvor noch nicht gegeben hat. Es ist eine sehr ernste Story, sehr emotional und spannend. Die Musik ist toll, die Geschichte zieht dich in ihren Bann, und man möchte einfach wissen, was in der nächsten Folge passiert. Das war für mich ausschlaggebend. Ob die Leute die Serie letztendlich mögen, wird sich zeigen.Ich kann es kaum erwarten. Ich fühle mich so ein bisschen wie ein Kind vor Weihnachten. Diese Vorfreude auf das, was passieren wird, obwohl man gar nicht genau weiß, was.Wenn wir eine Kinotour machen und innerhalb von zehn Tagen 50.000 Leute gewinnen können, die sich den Film anschauen. Ich freue mich, wenn Menschen mit ihren Sorgen sich für zwei Stunden in meinen Film setzen und sich anschließend sagen: Super, ich hab’ mir mal zwei Stunden lang keine Sorgen gemacht! Das ist auch Erfolg für mich.Das läuft bei einer Serie etwas anders ab als bei einem Kinofilm. Serien sind meist Auftragsproduktionen, das heißt, ein Sender hält auch alle Rechte und das Erlöspotenzial für den Produzenten ist gering. Es geht jetzt nur noch darum, dass die Leute die Serie weltweit schauen können, und jeder wird irgendwann seinen Weg dahin finden. Selbst wenn das erst in einem Jahr der Fall sein sollte. Bei einem Kinofilm hingegen zählt wirklich das Startwochenende. Wenn dann zufällig irgendwas auf der Welt passiert, was den Leuten die Lust auf einen entspannten Kinoabend nimmt, wird’s bitter.Oh ja. Kurz vor dem Kinostart von "Der Nanny" ist der Germanwings -Flieger in den Berg gerauscht. Da war uns klar: Das Wochenende können wir vergessen. Eine Serie wie "You are wanted" dagegen ist jederzeit abrufbar, wann und wo immer man möchte.Fehler können und dürfen passieren, man sollte sie nur nicht zweimal machen. Mit dem "roten Baron" habe ich mich richtig auf die Fresse gelegt. Das war eine bittere, aber auch sehr wichtige Erfahrung. Ich habe daraus meine Lehren für meine spätere Firmengründung gezogen.Glücklicherweise nicht!Mit zwölf war ich Radio-Jingle-Sprecher beim Chemnitzer Radio. Ich habe da tatsächlich die ganze Zeit Jingles eingesprochen. Dafür habe ich damals 50 Euro bekommen. Danach ging’s los mit Theater. Da war ich mal Bühnenbauer in Berlin und habe später auch kleinere Gastrollen gespielt. Solche Jobs prägen einen fürs Leben. Ich weiß auch heute noch, wo ich herkomme.Mein Verhältnis zu Geld wurde durch meine Erziehung geprägt und da trafen zwei Welten aufeinander. Ich bin nach der Wende bei meiner Mutter in einem Neubau, achter Stock in Chemnitz, aufgewachsen. Da gab es auch mal Fleischsalat von Aldi , was völlig in Ordnung war. Mein Vater hingegen ist einer, der in den Galeries Lafayette einen Käse aus der Provence gekauft hat. Geld ist für mich etwas Abstraktes. Die Erfahrung, die ich in meinem Leben bisher mit Geld gemacht habe, ist die, dass egal, ob man viel Geld oder gar keines besitzt: Am Ende des Tages geht es darum, wie sehr du mit dir im Reinen bist. Reichtum hat nichts mit Besitz und erst recht nichts mit Geld zu tun.Schlagzeuger, zumindest im Herzen! Ich wollte immer Schlagzeuger werden, meine Mutter hat sich allerdings geweigert.Naja, nicht wirklich. Statt eines Schlagzeugs habe ich eine Violine bekommen. Ob das für ihre Ohren so viel besser war?Ich gehe nicht gern shoppen, kaufe mir keine teuren Klamotten und sammle auch keine Luxusschlitten. Wofür ich aber wirklich gern viel Geld ausgebe, sind Reisen mit meiner Familie, gutes Essen und Champagner.Ja! Das soll jetzt nicht dekadent klingen. Guter Champagner muss nicht unbedingt teuer sein. Ich liebe Champagner, den man in kleinen Weinanbaugebieten in der Champagne entdecken muss. Wo man die Weinbauern kennenlernt und weiß, dass die sich echt Mühe bei der Herstellung geben.Das ist bereits in der Planung. Joko und ich bringen einen eigenen Wein auf den Markt. Gemeinsam mit Jule Ella, einer jungen Winzerin aus dem Rheingau. Die Marke heißt "Drei Freunde" und wir haben den Wein das erste Mal auf meinem Konzert im Februar ausgeschenkt. Ein echtes Herzensprojekt, das uns allen unglaublich viel Freude bereitet.Nein, in der Start-up-Szene bin ich nicht so richtig involviert. Um in Start-ups klug zu investieren, sollte man sich wirklich mit der Materie beschäftigen, sonst verbrennt man nur Geld. Joko ist da unternehmerisch bewanderter als ich.Jeder hat seine abgesteckten Bereiche und zugleich mehrere Standbeine, das nimmt schon mal den Druck raus. Ich glaube, es wäre etwas anderes, wenn wir unseren Fokus komplett auf ein Unternehmen legen würden. Wir sind bei Creative Cosmos 15 die kreativen Köpfe. Für uns arbeiten noch andere Leute, die operativ tätig sind, während wir uns darauf konzentrieren können, einen Werbeclip zu produzieren. Das macht die Sache für uns wesentlich entspannter. Und es macht Spaß, wir haben für 2018 und 2019 schon einige coole Sachen entwickelt, auf die ich mich sehr freue.Nein, ich kann keine Bilanz lesen und habe auch keinen Crashkurs in BWL belegt. Die Pantaleon-Führungsriege besteht neben mir aus einem gestandenen Produzenten und einem sehr erfahrenen Unternehmer, die sich um das Betriebswirtschaftliche kümmern. Mein Part ist der des Kreativen, der ein paar Akkorde auf dem Klavier klimpert und überlegt, in welcher Szene wir die Musik verwenden könnten, während meine Partner Deals in China abschließen.Meine beste Investition ist meine Familie. Sie macht mich nachhaltig glücklich und ist sehr wertbeständig.Da gibt es die ein oder andere Filmfirma, die sich nicht so entwickelt hat wie erhofft. Aber das ist okay, weil es sich zu der Zeit richtig angefühlt hat, darin zu investieren. Schwamm drüber, weiter geht’s. Allein drei Sekunden einem Fehlinvestment nachzutrauern, ist schon verschenkte Zeit. Ich packe lieber das nächste Projekt an und schaue nach vorn. Für mich geht es sowieso immer nach vorn. Ich schaue nicht zurück.Nein, dafür waren auch meine Partner verantwortlich.Den Aktienkurs habe ich nur bedingt im Auge, auch in dieser Angelegenheit kann ich mich voll auf meinen Partner verlassen, der ist da total involviert. Ich freue mich, mit Marco Beckmann einen echten Börsencrack in unserem Team zu wissen. Während er und Dan Maag sich um die Geschäfte kümmern, schreibe ich Drehbücher für neue Filme. Das ist der Wert, den ich in die Firma einbringe.Anfang Februar fiel die letzte Klappe für meinen nächsten Kinofilm "Hot Dog" mit Til Schweiger. Jetzt gönne ich mir eine sechsmonatige Auszeit, um neue Stoffe zu entwickeln. Das ausverkaufte Konzert in Berlin lässt mich, auch was die Musik betrifft, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Wenn alles so weiterläuft, könnte für Ende des Jahres eine längere Tournee anstehen.Nein, noch nicht. Im Frühjahr werden wir in die USA fliegen, um uns mit Jeff Bezos und den Warner-Chefs zu treffen und uns über neue Projekte für 2018 und 2019 zu unterhalten. Ich bin schon sehr gespannt, was sich aus diesen Gesprächen ergeben wird.

