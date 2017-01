Euro am Sonntag-Mailbox: Kfz-Versicherung: Unfall - wie lange warten? | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Martin Reim, €uro am Sonntag



Angenommen, ich habe beim Einparken einen Unfall verursacht. Dann wartet man ja möglicherweise sehr lange auf die Polizei. Was kann ich stattdessen tun?

: In der Tat sollte die Polizei den Schaden aufnehmen oder der Unfallgegner Ihre Personalien bekommen. Ansonsten riskieren Sie den Kfz-Versicherungsschutz und eine Anzeige wegen Unfallflucht.Ausnahme: Sie warten mindestens eine halbe Stunde und hinterlassen dann Ihre Personalien - am besten bei Unfallzeugen. Dass dies genügt, hat jüngst erneut das Oberlandesgericht München entschieden (Az. 10 U 2166/15). Falls keine Zeugen vorhanden sind, kann die Nachricht auch am beschädigten Auto befestigt werden.Allerdings müssen Sie sich auch dann laut Gesetz "unverzüglich", also binnen weniger Stunden, bei der Polizei melden. Ansonsten machen Sie sich genauso strafbar, wie wenn Sie den Unfallort sofort verlassen hätten.

