Euro am Sonntag-Mailbox: Türkische Bonds: Buchverluste nutzen? | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Markus Hinterberger, €uro am Sonntag



Ich habe in meinem Depot türkische Anleihen, die in Lira notieren. Der Kupon ist mit acht Prozent recht üppig, doch die Bonds und auch die Türkische Lira werden immer weniger wert, sodass ich unterm Strich einen Verlust mache. In meiner Steuererklärung habe ich aber durch die jährlichen Kupons nur Gewinne. Was kann ich tun?

: Für Finanzämter sind stets nur tatsächlich realisierte Gewinne oder Verluste relevant. "Da Sie Währungsverluste und die Verluste durch die Anleihe noch nicht realisiert haben, werden diese vom Finanzamt auch noch nicht anerkannt", erklärt Stefan Thiem, Rechtsanwalt und Steuerberater bei der Münchner Kanzlei Ebner Stolz. Erst wenn Sie die Bonds verkaufen, können Sie die Verluste geltend machen. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass es bei der Türkei zu einem Zahlungsausfall kommt, aber behalten Sie Ihre Türkei-Bonds im Auge und verkaufen Sie diese rechtzeitig.

Bildquellen: grafvision / Shutterstock.com, filmfoto / Shutterstock.com, fotandy / Shutterstock.com