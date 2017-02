Euro am Sonntag-Meinung: Richtig verhandeln auf Chinesisch: Win-win für alle | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Der Konkurrenzdruck auf den Märkten ist hoch. Kleine Anbieter in Deutschland haben langfristig nur Chancen, wenn sie sich breiter und internationaler aufstellen. Dafür müssen mittelständische Betriebe innovativ und unternehmerisch sein, brauchen Kapital und Einstiegsmöglichkeiten in neue Märkte.

Chinesische Investoren

kommen, um zu bleiben

Kein Verständnis für

westliche Wertvorstellungen

. China war einst die verlängerte Werkbank der westlichen Welt. Doch die Lohnkosten sind inzwischen zu hoch und die Produktionskosten in anderen Ländern wie zum Beispiel Vietnam deutlich attraktiver. Deswegen wandelt sich das Reich der Mitte ebenfalls zu einer sich selbst tragenden, exportorientierten Wirtschaft.Dieser Transformationsprozess kostet kurzfristig Wachstumsraten der chinesischen Volkswirtschaft. Die Indus­trie und auch die Produkte sollen eine höhere Qualität erreichen, um auf den Weltmärkten bestehen zu können. Dafür benötigen sie dringend neue Technologien für die Automatisierung, moderne Produkte, starke internationale Marken und Partner in den verschiedenen Märkten rund um den Globus. Chinesische Unternehmen wachsen auch im Inland schneller, wenn sie ihren Kunden Erfolge im Ausland zeigen. Die Qualifizierung durch einen Zukauf eines deutschen Automobilzulieferers, der Daimler BMW oder VW zu seinen Kunden zählt, gilt wie ein Ritterschlag.Entsprechend stehen auf der Einkaufsliste von chinesischen Investoren Hightechfirmen, Maschinenbauer und Markenartikelhersteller aus Deutschland. Unterstützt von staatlichen Institutionen nutzen chinesische Unternehmen die angehäufte Liquidität für strategische Investitionen. Dabei zahlen sie bisweilen 15 bis 30 Prozent mehr als Investoren aus anderen Ländern. Ein verlockendes Angebot für deutsche Unternehmer - gerade wenn sie auf der Suche nach Geldgebern sind.Die Erfahrungen der vergangenen Jahre sind überwiegend positiv und haben gezeigt, dass viele chinesische Investoren kommen, um zu bleiben. Die meisten Zielunternehmen behalten nach einer Übernahme ihre Unabhängigkeit und werden nur selten in die Organisation des Investors voll integriert.für den chinesischen Markt. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sind für die deutschen Unternehmen Gold wert und ermöglichen neues Wachstum. Dies war auch der Grund für den von Oaklins beratenen Verkauf des Heimtier-Futtermittelherstellers Gimborn an den chinesischen Investor Hillhouse. Außerdem sichern deutsch-chinesische Transaktionen häufig die Zukunft des Unternehmens im globalen Konkurrenzkampf. Doch so positiv sich das Zusammengehen auswirken kann, zuerst müssen die Verhandlungen gemeistert werden.brauchen Chinesen ein gutes Gefühl zum Gegenüber. Diese Beziehung zu etablieren, ist nicht einfach.Die Herangehensweise an ein Geschäft unterscheidet sich sehr zwischen den beiden Kulturkreisen. In Deutschland treffen sich die Verhandlungspartner und besprechen das Geschäft. Dies ist in China undenkbar. Dort gehört es zum guten Ton, sich zunächst über drei bis vier Treffen lang kennenzulernen, sich gegenseitig Geschenke zu machen und sich auch privat auszutauschen. ­Politische Themen sollten dabei ausgespart werden. Erst danach fangen die geschäftlichen Gespräche an.Deutsche Unternehmer sollten sich unbedingt vor den ersten Kontakten über die andere Seite informieren. Dies ist jedoch nicht immer einfach, da sich die wahren Entscheidungsträger zunächst im Hintergrund halten. Die Führung eines chinesischen Unternehmens spricht selten Englisch und meistens kein Deutsch, sodass ein Übersetzer vermitteln muss. Hierzu ist es sinnvoll, sich mit Experten zusammenzutun. Denn Chinesen fällt es schwer, wirklich "Nein" zu sagen, sodass man genau die Zwischentöne ihrer Aussagen interpretieren muss. In jedem Fall ist ein Gegenbesuch in China unabdinglich, um den Käufer besser kennenlernen zu können.Kleine Gesten und Aufmerksamkeiten spielen bei den Gesprächen und Verhandlungen eine große Rolle. Für Chinesen ist es nach wie vor wichtig, nicht das Gesicht zu verlieren. Bereits Kleinigkeiten können den Partner verschrecken oder sogar beleidigen. Es fängt beim Austausch der Visitenkarten an. Während es für westliche Geschäftsleute eher normal ist, Visitenkarten ohne großes Aufsehen auszutauschen, ist es für chinesische Partner eine wichtige Handlung. Wird die Karte mit beiden Händen übergeben, dann sollte sie auch mit beiden Händen entgegen­genommen und betrachtet werden. Auf keinen Fall die Karte achtlos einstecken. Das wäre beleidigend.Auch eine Einladung zum Essen sollte nicht so ohne Weiteres abgelehnt werden. Es ist wichtig, dem Gegenüber zu zeigen, dass die Einladung eine Ehre ist und gern angenommen wird, nur zu einem späteren Zeitpunkt., auf die man achten sollte: Chinesen wiederholen gern Sachverhalte, mit denen sie einverstanden sind. Dies ist immer ein Zeichen dafür, dass sie etwas positiv auffassen oder verstanden haben. Wenn ein chinesischer Geschäftspartner mit etwas nicht einverstanden ist, wird er die entsprechenden Punkte nicht wiederholen.Im westlichen Kulturkreis haben besonders mittelständische Unternehmer eine soziale Prägung und bestimmte Wertvorstellungen, die sie nach einem Verkauf gesichert wissen wollen. Chinesischen Investoren fehlt oft ein Verständnis dafür.Aus chinesischer Käufersicht war 2016 international ein absolutes Rekordjahr. Wie sich allerdings die kürzlich von den chinesischen Behörden für zehn Monate verhängte Verpflichtung zur Einholung einer Ausfuhrgenehmigung von Währung im Wert von mehr als fünf Millionen Euro auf das grenz­übergreifende M & A-Transaktionsgeschäft auswirken wird, bleibt abzuwarten. Solange diese Genehmigung nicht vorliegt, kann es zu mehrmonatigen Verzögerungen kommen, bis das Closing stattfindet - selbst wenn alle Verträge unterschrieben sind. Mittelständler sollten vor Vertragsabschluss Klarheit über den Zeitplan zwischen Signing und Closing erlangen.

