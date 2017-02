Euro am Sonntag-Meldung: Briefmarken: Rare Fehldrucke entdeckt | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Martin Reim



Die Deutsche Post hatte etliche Stücke bereits an Verkaufsstellen ausgeliefert und vor dem offiziellen Erstverkaufstag zurückgezogen. Ein Sprecher hatte noch vor Kurzem erklärt, keine der Marken sei in den Verkauf gelangt.

Bei der Ausgabe, die eine Christbaumkugel und das Wort "Weihnachten" in verschiedenen Sprachen zeigt, ist beispielsweise das niederländische "Kerstfeest" mit einfachem statt mit doppeltem "e" gedruckt. Beide aufgetauchten Exem­plare sind gestempelt. Das eine wurde über die Auktionsplattform Ebay für knapp 1200 Euro versteigert, der Verkäufer spricht auf der Homepage von einem Zufallsfund. Die zweite Marke ist nach Angaben der "Deutschen Briefmarken-Zeitung" im Besitz eines Sammlers in Nordrhein-Westfalen, der ebenfalls zufällig darauf gestoßen sei.Es kann sich also lohnen, Exemplare der Weihnachtsmarke, die anschließend in kor­rigierter Version millionenfach verkauft wurde, genau zu untersuchen. Sie können auch ungebraucht, vermutlich in Form von Markenheftchen, vorliegen. Wer ein fehlerhaftes Stück findet, kann mit Sammler­preisen von einigen Hundert bis zu mehreren Zehntausend Euro rechnen. So viel war in vergangenen Jahrzehnten in ähnlichen Fällen zu verdienen.

