Euro am Sonntag-Meldung: Inflation: Sparer schauen in die Röhre | Nachricht | finanzen.net

von Julia Gross, Euro am Sonntag



Die Inflation in der Eurozone ist im Januar auf den höchsten Stand seit rund vier Jahren gestiegen. Die Preise für Waren und Dienstleistungen kletterten im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent in die Höhe. Die Teuerung erreichte damit das von der Europäischen Zentralbank angestrebte Niveau von knapp unter zwei Prozent, was die Diskussion um den Ausstieg aus der expansiven Geld­politik anheizt.

Kein Ende der Niedrigzinsen

"Immer weniger Leute haben Verständnis dafür, dass Anleihekäufe und Nullzinspolitik durch die EZB fortgesetzt werden", so Michel Martinez, Ökonom bei der Société Générale. Besonders für Sparer ist der Inflationsanstieg eine schlechte Nachricht. Seit Jahren erhalten sie auf festverzinsliche Anlagen, die eine Mehrheit der Deutschen bevorzugt, nur mickrige Zinsen. Bei einer Inflation von rund zwei Prozent und einer Verzin­sung nahe null Prozent verlieren sie jedoch spürbar an Kaufkraft, das Ersparte wird langsam aufgefressen.Bundesbankchef Jens Weidmann und die deutsche EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger forderten, dass die Debatte über einen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik bald beginnen sollte. EZB-Präsident Mario Draghi ist jedoch dagegen. Er will, dass die Inflation über einen längeren Zeitraum stabil das ausgegebene Ziel von knapp zwei Prozent erreicht, und zwar in der Eurozone insgesamt. Zwar liegen die Zahlen aus Deutschland mit 1,9 Prozent auf, in Spanien mit drei Prozent sogar klar über der Grenze, doch andere EU-Mitglieder hinken noch deutlich hinterher.Außerdem möchte die EZB Unsicherheiten für die Märkte, wie sie in den kommenden Monaten durch die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland entstehen könnten, nicht durch einen Kurswechsel in der Geldpolitik verstärken. Denn das könnte das Wirtschaftswachstum bremsen.halten den Anstieg außerdem für temporär. Wolfgang Bauer, Rentenexperte der Fondsgesellschaft M & G, ist beispielsweise überzeugt, dass die Inflation im zweiten Halbjahr wieder zurückgeht. Denn der Sprung nach oben liegt vor allem am höheren Ölpreis. Da zur Berechnung immer der Vergleich mit den Preisen von vor einem Jahr herangezogen wird, fällt der Anstieg zurzeit besonders extrem aus. Ein Fass der Ölsorte Brent kostete vor einem Jahr nur 34 Dollar, jetzt sind es etwa 55. Bereits im April und Mai liegt die Vergleichbasis mit 45 bis 50 Dollar pro Barrel viel höher.Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Energiepreise herausgerechnet werden, verharrte im Januar bei 0,9 Prozent, genauso hoch wie im Dezember. Das alles bedeutet, dass Sparer noch längere Zeit mit der Nullzinspolitik leben müssen.

