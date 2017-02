Euro am Sonntag-Porträt: Monsieur Macrons Triumphmarsch: Der junge Polit-Star | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

Erst ein paar Wochen macht Emmanuel Macron in Frankreich Wahlkampf, als ihm etwas gelingt, das selbst seine Anhänger überrascht. Der ehemalige Wirtschaftsminister, der als unabhängiger Kandidat zur Präsidentschaftswahl antritt, lädt im Dezember in Paris zu einer Kundgebung. Und mehr als 15.000 Menschen kommen, viele junge Franzosen sind darunter. Sie jubeln, als er die Bühne betritt. Immer wieder muss der Kandidat seine Rede unterbrechen, weil das Publikum zu laut applaudiert.

Hollandes Erbe

Schmerzhafte Reformen

- und zeigt, dass ihm auch bei den Wahlen im April ein Überraschungscoup zuzutrauen ist. Als er Mitte November seine Kandidatur bekannt gab, galt er als Außenseiter. Weil ihm die Rückendeckung einer Partei fehlt, räumte ihm niemand ernsthafte Chancen ein. Doch in den Tagen nach der Kundgebung schnellten seine Umfragewerte in die Höhe. Bis zu 24 Prozent der Wähler würden ihm nun ihre Stimme geben, zuvor waren es lediglich zehn. Auch seine Kontrahenten, die froh sind, wenn sie 2.000 oder 3.000 Menschen auf ihren Wahlkampfveranstaltungen zusammentrommeln, wissen nun: Mit diesem Mann müssen sie rechnen. Wird Macron das Unmögliche schaffen und in den Élysée-Palast einziehen?Die Vorzeichen stehen günstig. Der 39-jährige Politiker ist smart, eloquent, charismatisch - und ein versierter ­Stratege. Klug positioniert er sich als Par­teiloser außerhalb des politischen Establishments. Mit der Bewegung "En marche!" (in Bewegung), die er im April 2016 gründete, hat er sich eine breite Unterstützerbasis geschaffen, auf die er im Wahlkampf zählen kann. Wie Donald Trump in den USA könnte Macron davon profitieren, dass sich auch in Frankreich viele Wähler von den etablierten Parteien abwenden.- und wird sich auch auf die Wahl auswirken. Der amtierende Präsident François Hollande verzichtete wegen miserabler Umfragewerte darauf, erneut zu kandidieren. Benoît Hamon, der vor einer Woche die Stichwahl der Sozialisten gegen Ex-Premierminister Manuel Valls gewonnen hat, ist für die Mehrheit der Franzosen als Linksaußen und Bürgerschreck unwählbar. Und François Fillon, der Kandidat der Republikaner, kämpft gerade gegen den Vorwurf, seiner Frau einen gut bezahlten Job im Staatsdienst zugeschanzt zu haben. Zudem büßte Fillon Sympathien ein, als er ankündigte, die Mehrwertsteuer anzuheben und eine halbe Million Beamtenstellen zu streichen. Viele Franzosen fürchten sich vor einer Fortsetzung des unpopulären ­ Reformkurses, den die Regierung Hollande eingeschlagen hat.Dabei ist für diesen Kurs vor allem einer verantwortlich: Emmanuel Macron. Der 1977 im nordfranzösischen Amiens geborene Überflieger besuchte die Pariser Hochschule ENA, die als Kaderschmiede für Politiker und leitende Beamte gilt. Seine Laufbahn begann er im Finanzministerium, wechselte dann als Investmentbanker zu Rothschild. Von 2014 bis 2016 war er unter Hollande Wirtschaftsminister. Sein umstrittenes Gesetz zur Flexibilisierung des Arbeitsmarkts hat in Frankreich unter dem Titel "Loi Macron" Karriere gemacht.Auch an der neoliberalen Politik der sozialistischen Regierung in den zwei Jahren zuvor wirkte Macron entscheidend mit. Als wichtigster wirtschaft­licher Berater des Präsidenten leitete er dessen unternehmerfreundlichen Kurs mit ein. Unter einem Präsidenten Macron müssten die Franzosen wohl schmerzhafte Einschnitte hinnehmen, die Liberalisierung des Arbeitsmarkts würde er vermutlich entschieden vo­rantreiben. Im Wahlkampf allerdings überlässt Macron den Streit über Reformen lieber seinen Gegnern. In Grundsatzreden wie der in Paris versteckt er seine politische Linie hinter Floskeln. Er spricht von einer "neuen Dynamik", prangert die "Blockaden" und den "Stillstand" in der französischen Politik an - ein Seitenhieb gegen das Parlament, das sein Gesetz mit über 3.000 ­Änderungsanträgen ausbremste.Statt sich wie Fillon in Detailfragen zu verstricken, setzt Macron darauf, durch En marche! Unterstützer zu mobilisieren. Die Gründung der Bewegung ist auch der Versuch, den rechtspopulistischen Front National auszukontern. Macron weiß: Wer das Rennen um den Élysée-Palast gewinnen möchte, muss Marine Le Pen schlagen, die für den Front National antritt. 25 Prozent der Franzosen würden derzeit für die Kandidatin und ihre rechtsgerichtete Politik stimmen. Den Umfragen zufolge wird es Le Pen damit zumindest in die Stichwahl schaffen.. Macron setzt auf Liberalisierung. Le Pens ­Politik der Abschottung hält er die ­Vision einer liberalen, offenen Gesellschaft entgegen, lobt die deutsche Kanzlerin für ihre Flüchtlingspolitik. Und noch etwas unterscheidet ihn von der antieuropäisch eingestellten Le Pen: Macron befürwortet die europäische Zusammenarbeit - und sieht in der Globalisierung keine Bedrohung, sondern eine Chance für das Land. Den Aufstieg der Rechtspopulisten in Frankreich und anderen Ländern hat er aber genau ­beobachtet - und sich deren Erfolgsrezepte abgeschaut. Seine Kam­pagne ist der Versuch, mit populistischen Mitteln eine Politik der liberalen Grundwerte zu etablieren. Statt sich ins etablierte Parteienspektrum einzuordnen, gibt sich Macron - ebenso wie Le Pen - volksnah.den direkten Austausch mit den Wählern, organisiert auf lokaler Ebene Veranstaltungen und etabliert Netzwerke. So will er bei politikverdrossenen Wählern punkten und dem Front National Stimmen abjagen.Und er könnte Erfolg haben. Niemand in Frankreich beherrscht die Rolle des politischen Hoffnungsträgers derzeit besser als er. Dank seiner charismatischen Auftritte ist aus En marche! eine Massenbewegung geworden. Über 130.000 Mitglieder zählt sie inzwischen, jede Woche finden in ganz Frankreich rund 400 Veranstaltungen statt.Diese Welle der Unterstützung könnte Macron bis ins höchste Staatsamt tragen. Zwar liegt er in Umfragen klar hinter Le Pen. Doch sollte er am 23. April Zweiter hinter der Rechtspopulistin werden, könnte er, getragen durch die Stimmen der gesammelten Anti-Le Pen-Kräfte bei der Stichwahl am 7. Mai ­Präsident werden.Einen Etappensieg auf dem Weg in den Élysée-Palast hat er aber bereits errungen. Seit Kurzem steht Emmanuel Macron auf der Liste der populärsten Politiker Frankreichs an erster Stelle.Emmanuel Macron, 1977 im nordfranzösischen Amiens geboren, arbeitete als Direktor im Finanzministerium, bevor er im Jahr 2008 ins Investment­­banking wechselte. 2012 machte ihn Präsident Hollande zu seinem Wirtschaftsberater, von 2014 bis zu seinem Rücktritt im Sommer 2016 war er Wirtschaftsminister.

