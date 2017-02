Finanzen Verlag zeichnet aus: Finanzen-Nacht 2017: Die Gewinner der Goldenen Bullen | Nachricht | finanzen.net

€uro am Sonntag

von Redaktion €uro am Sonntag



Auch in Zeiten von Anlageberatung per Robo-Advisor und künstlicher Intelligenz im Portfoliomanagement waren in der 24. Finanzen Nacht wieder alle Preisträger Vertreter der Spezies Mensch.

Ob das in zehn Jahren immer noch so sein werde, wollte €uro-am-Sonntag-Herausgeber Frank-B. Werner, der als Conferencier durch den Abend führte, von Acatis-Gründer Hendrik Leber, dem frischgebackenen "Fondsmanager des Jahres", wissen. Dass herausragende Köpfe der Finanzbranche zumindest in Sachen Humor schwerlich durch Roboter zu ersetzen sein werden, ergibt sich aus Lebers Antwort. Er zitierte aus Goethes "Faust I": "Da steh’ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor."Auch Siemens -Chef Joe Kaeser , der vor rund 600 geladenen Gästen und Sponsoren in der Münchner Muffathalle zum "Unternehmer des Jahres" gekürt wurde, dankte in seiner launigen Ansprache den über 350.000 Mitarbeitern aus Fleisch und Blut, dem "Team Siemens", für das er die Auszeichnung stellvertretend in Empfang nehme. Dabei bekannte Kaeser zudem, dass er seit über 15 Jahren leidenschaftlicher Leser von €uro am Sonntag ist.Die Ehrungen für Leber und Kaeser waren der Höhepunkt der Verleihung von insgesamt zwölf Goldenen Bullen, wobei etliche Preisträger ihre Vorjahreserfolge wiederholen konnten: Die Commerzbank ist zum zweiten Mal "Zertifikatehaus des Jahres", Comstage zum zweiten Mal "ETF-Haus des Jahres", und auch der "Finanzberater des Jahres", Peter Hoppe von Hoppe Vermögensbetreuung, sowie der "Vermögensverwalter des Jahres", Daniel Zindstein von Gecam, konnten ihre 2016er-Titel verteidigen.Union Investment als "Fondsgesellschaft des Jahres" und Comgest als "Fondsboutique des Jahres" schafften sogar das Triple. Das hat nichts mit den Sympathien einer Jury zu tun, denn beide Preise werden allein auf Grundlage der Wertentwicklung der einzelnen Fonds vergeben.Mehr zu den Preisträgern und ihren Erfolgsgeschichten lesen Sie im Sonderheft, das der am vergangenen Samstag erschienenen Euro am Sonntag-Ausgabe 07-2017 beiliegt. Die Gewinner der Goldenen Bullen 2017 (PDF)

Bildquellen: Griesch/Vernillo/Finanzen Verlag