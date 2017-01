Finanzratgeber: Finanzratgeber, die junge Menschen gelesen haben sollten | Nachricht | finanzen.net

Mehr Geld für Schüler und Studenten

Während der studentischen und schulischen Ausbildung müssen sich junge Menschen immer wieder die Frage nach der Finanzierung stellen. Was gilt es bei Jobs oder Praktika zu beachten? Wann bekomme ich BAföG und wann nicht? Der Ratgeber "Mehr Geld für Schüler und Studenten" von Horst Marburger erklärt verständlich, wie Schüler und Studenten das Beste aus Praktika, Jobs und BAföG machen. Horst Marburger nimmt sich die Zeit anschaulich zu erklären, wie der Schüler oder Student seine Steuern wieder reinholen kann, welche Möglichkeiten zur Finanzierung bestehen oder welche Versicherungen während der Zeit der Ausbildung abgeschlossen werden sollte. Dabei werden leicht verständlich versicherungs- und steuerrechtliche Rahmenbedingungen erläutert. ISBN: 3802940717 Preis: 12,95€







Geldratgeber für junge Leute

Weiterhin gilt es möglicherweise einen ersten Haushalt aufzubauen oder sich der Familienplanung zu widmen. Hauptursache für private Verschuldungen ist eine mangelnde finanzielle Allgemeinbildung. Barbara Kettl Römer, Cordula Natusch und Carola Ferstl widmen sich in ihrem Ratgeber "Geldratgeber für junge Leute" jungen Menschen ohne Vorkenntnisse, welche ihren Lebensunterhalt zum ersten Mal selbst ernsthaft organisieren müssen. ISBN: 3898794261 Preis: 14,90€

WISO: Finanzen unter 35

Die Mitglieder junger Haushalte müssen sich oft zum ersten Mal mit Versicherungen und Banken, sowie der Steuererklärung auseinandersetzen. Der Finanzratgeber "WISO: Finanzen unter 35" von Georg Döller bietet hierfür ein breites Spektrum an Informationen an und verweist auf weitere Literaturvorschläge. Der Ratgeber ist auch ohne Vorkenntnisse leicht verständlich. ISBN: 978-3593393216 Preis: 1,50€









Einkommensteuererklärung 2016/2017

Wer sich weiter mit seiner Einkommensteuererklärung beschäftigen möchte, um zum Beispiel Studienkosten oder ähnliches abzusetzen, sollte den Ratgeber "Einkommensteuererklärung 2016/2017" der Autoren Willi Dittmann, Dieter Haderer und Rüdiger Happe im Schrank stehen haben. Mit anschaulichen Beispielen werden amtliche Formulare erklärt und auf Steuerspartipps hingewiesen. ISBN: 3648084763 Preis: 16,95€







Cashkurs: So machen Sie das Beste aus Ihrem Geld: Aktien, Versicherungen, Immobilien

Wenn die allgemeinen Finanzen soweit geklärt sind, könnte man sich überlegen, was man mit dem Rest anfängt. In Aktien investieren oder doch lieber in Immobilien? Zur Sicherheit weitere Versicherungen abschließen? "Cashkurs: So machen Sie das Beste aus Ihrem Geld: Aktien, Versicherungen, Immobilien" von Dirk Müller bietet mit brauchbaren Tipps und Anregungen einen Überblick über verschiedene Arten der Geldanlage für Anfänger der Finanzplanung ISBN: 978-3426275344 Preis: 10€







Finanzen nebenbei

Gerade Berufseinsteiger haben viel mit den Finanzen zu kämpfen. Man muss Versicherungen abschließen, Steuererklärungen ausfüllen und kämpft mit verschiedenen Anlagestrategien. Damit darüber hinaus das Sparen nicht gefährdet wird, bietet Thomas Hammer mit seinem Ratgeber "Finanzen nebenbei" 555 Tipps & Tricks für mehr Sicherheit. Auf unterhaltsame Weise wird beschrieben, wie man seine Finanzen in den Griff bekommt und einfach, aber effektiv Geld sparen kann. ISBN: 3868513841 Preis: 16,90€





Reich werden und bleiben: Ihr Wegweiser zur finanziellen Freiheit

Ein weit verbreiteter Wunsch ist es, finanziell frei und abgesichert zu sein. Dadurch kann man beruhigt zur Arbeit gehen und leidet nicht unter finanziellem Druck. Rainer Zitelmann zeigt in seinem Ratgeber "Reich werden und bleiben: Ihr Wegweiser zur finanziellen Freiheit" auf, welche Anlegerfallen und Berater man vermeiden sollte, wie man auf erprobtem Weg zu Geld kommt, und dieses über kluge Investitionen hält. ISBN: 978-3898799201 Preis: 24,99€





Rechtzeitig Weichen stellen, im Alter gut leben

Wenn alles mit dem lieben Geld geklärt ist und man Anlagen und das Sparen abgesichert hat, sollte man sich mit dem Unvermeidlichen auseinandersetzen: Dem Altwerden. Im Alter können für eine sorgenfreie Ruhestandsplanung private und betriebliche Eigenvorsorge von hohem Nutzen sein. Detlef Pohl beschreibt anhand einer guten Übersicht mit "Rechtzeitig Weichen stellen, im Alter gut leben" zum Beispiel die Vermögensbildung und das Vermögensmanagement im Alter. ISBN: 978-3868176001 Preis: ab 12.95€

Redaktion finanzen.net

