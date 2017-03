Gehaltszufriedenheit: Hier reicht das Gehalt: In diesen Städten fühlen sich Arbeitnehmer gut bezahlt | Nachricht | finanzen.net

Platz 11: Das Ranking

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass die Frage nach dem Gehalt eine wichtige Rolle bei der Jobwahl spielt. Doch in welchen deutschen Städten sind die Mitarbeiter auch mit ihrem Gehalt am zufriedensten? Die Karriereplattform Kununu ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat hierfür einen Gehaltszufriedenheits-Index erstellt. Er basiert auf mehr als 120.000 Arbeitgeber-Bewertungen der letzten zwei Jahre. Mitarbeiter konnten anonym bewerten, wie zufrieden sie mit ihrem Gehalt sind. Die Skala reicht von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut). Das folgende Ranking präsentiert die zehn Städte, in denen die Gehaltszufriedenheit am größten ist. Stand ist der 26.01.2017.

Quelle: kununu, Bild: el lobo / Shutterstock.com