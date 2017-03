Hauptsache Geld verdienen: Mit diesen Studiengängen findet man garantiert einen gut bezahlten Job | Nachricht | finanzen.net

Ein Studium allein bietet keine absolute Jobsicherheit. Doch ein Großteil der Universitäts- uns Fachhochschulabsolventen findet tatsächlich eine Anstellung nach dem Abschluss - die Arbeitslosenquote ist erstaunlich gering. Und die Nachfrage nach akademischen Mitarbeitern steigt.

Auf den Studiengang kommt es an

Aber nicht alle Studiengänge sind in gleichem Maße Jobgaranten. Tatsächlich ist die Summe derer, die nach Beendigung ihres Studiums ohne Job oder in einer Tätigkeit mit niedrigem Einstiegsgehalt landen, von Studiengang zu Studiengang äußerst unterschiedlich.

"Geisteswissenschaftler werden alle Taxifahrer"

Wenig überraschend liegen MINT-Studiengänge an der Spitze: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - wer in diesen Bereichen studiert, muss sich kaum Sorgen um eine gut bezahlte Anstellung machen. Auf dem Arbeitsmarkt weniger gefragt sind unterdessen Geisteswissenschaftler und Pädagogen: Doch auch hier kann Entwarnung gegeben werden. Auch wenn die Einstiegsgehälter in diesen Branchen teils deutlich unter denen in technischen Berufen liegen: Nur wenige Geisteswissenschaftler stehen noch Jahre nach dem Studium ohne Job da.

Das folgende Ranking zeigt die Studiengänge, in denen die Wahrscheinlichkeit, nach dem Studium einen Job mit einem hohen Einstiegsgehalt zu ergattern, am höchsten ist.



Platz 18: Das Ranking StepStone wertete nach zwei Online-Befragungen im Herbst 2014 und 2015 Daten von Berufseinsteigern mit akademischer Ausbildung aus. Ermittelt wurden unter anderem die Einstiegsgehälter verschiedener Studiengänge. Die Befragten wiesen zum besseren Vergleich alle weniger als zwei Jahre Berufserfahrung auf und waren als Vollzeitkraft eingestellt. Alle Gehaltsangaben verstehen sich als durchschnittliches Jahresgehalt inklusive variabler Anteile. Stand ist der 08.03.2017 Quelle: StepStone, Bild: Hadrian / Shutterstock.com

